Top.Mail.Ru
Батарея для ИБП Ventura GPL 12-33 12В 33Ач купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Батарея для ИБП Ventura GPL 12-33 12В 33Ач

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Батарея для ИБП Ventura GPL 12-33 12В 33Ач - фото 1
Батарея для ИБП Ventura GPL 12-33 12В 33Ач - фото 2
Батарея для ИБП Ventura GPL 12-33 12В 33Ач - фото 3
Батарея для ИБП Ventura GPL 12-33 12В 33Ач - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
33
  • Батарея для ИБП Ventura GPL 12-33 12В 33Ач - фото 1
  • Батарея для ИБП Ventura GPL 12-33 12В 33Ач - фото 2
  • Батарея для ИБП Ventura GPL 12-33 12В 33Ач - фото 3
  • Батарея для ИБП Ventura GPL 12-33 12В 33Ач - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702648
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ventura
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
16.8
Производство
Вьетнам
Ширина, см
19.5
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
33
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х13
Вес, кг.
10.2

Описание товара Батарея для ИБП Ventura GPL 12-33 12В 33Ач

Аккумуляторы серии GPL производятся в виде моноблоков на номинальное напряжение 12 Вольт в диапазоне емкостей от 33 до 250 Ач, они предназначены для эксплуатации, как в режиме постоянного подзаряда, так и в циклическом режиме. Напряжение постоянного подзаряда должно поддерживаться в диапазоне 2.27-2.3 В/элемент (при 25оС). Возможен монтаж аккумуляторов как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Установка на крышку (клеммами вниз) не допускается.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Ventura GPL 12-33 12В 33Ач




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Ventura
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
16.8
Производство
Вьетнам
Ширина, см
19.5
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
33
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторы серии GPL производятся в виде моноблоков на номинальное напряжение 12 Вольт в диапазоне емкостей от 33 до 250 Ач, они предназначены для эксплуатации, как в режиме постоянного подзаряда, так и в циклическом режиме. Напряжение постоянного подзаряда должно поддерживаться в диапазоне 2.27-2.3 В/элемент (при 25оС). Возможен монтаж аккумуляторов как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Установка на крышку (клеммами вниз) не допускается.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея для ИБП Ventura GPL 12-33 12В 33Ач - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...