Top.Mail.Ru
Батарея для ИБП Delta DTM 1212 12В 12Ач купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Батарея для ИБП Delta DTM 1212 12В 12Ач

32 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Батарея для ИБП Delta DTM 1212 12В 12Ач - фото 1
Батарея для ИБП Delta DTM 1212 12В 12Ач - фото 2
Батарея для ИБП Delta DTM 1212 12В 12Ач - фото 3
Батарея для ИБП Delta DTM 1212 12В 12Ач - фото 4
Батарея для ИБП Delta DTM 1212 12В 12Ач - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
12
  • Батарея для ИБП Delta DTM 1212 12В 12Ач - фото 1
  • Батарея для ИБП Delta DTM 1212 12В 12Ач - фото 2
  • Батарея для ИБП Delta DTM 1212 12В 12Ач - фото 3
  • Батарея для ИБП Delta DTM 1212 12В 12Ач - фото 4
  • Батарея для ИБП Delta DTM 1212 12В 12Ач - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541292
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Батарея для ИБП Delta DTM 1212 12В 12Ач
3 090 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9.5
Производство
Китай
Ширина, см
9.8
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, кг.
3.82

Описание товара Батарея для ИБП Delta DTM 1212 12В 12Ач

Аккумуляторная батарея для ИБП Delta DTM 1212 12V 12Ah используется для установки в соответствующее оборудование. Она применяется для обеспечения техники питанием в случае возникновения непредвиденных ситуаций. Батарея выполнена из качественных материалов и прослужит вам в течение длительного времени. Заявленный производителем период эксплуатации – около шести лет. Батарея Delta DTM 1212 12V 12Ah обладает значительной емкостью – 12 А·ч. Она функционирует при напряжении 12 В. При зарядке аккумулятор способен принимать ток до 3.6 А. Максимальный ток разряда – 180 А. Преимуществом батареи является возможность отдавать значительное количество электрической энергии за минимальный промежуток времени. Этот факт будет крайне важен при применении аккумулятора в источниках бесперебойного питания. Нельзя не отметить низкий саморазряд в процессе хранения. Данный параметр составляет всего 3% в месяц при температуре 20 °С. Корпус батареи обладает хорошей защитой от утечек, за счет чего увеличивается надежность. Аккумулятор подходит для эксплуатации как в буферном, так и в циклическом режиме.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Delta DTM 1212 12В 12Ач

Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Ильгиз Н.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает, ставил в ибп! Заряжен. Товар рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Вусал Г.

Достоинства:


Комментарий:
Нравятся дельты, надёжные акб. Беру не в первый раз. В данном случае взял на замену фирменному APC, который стоят в 3 раза дороже. Встал и завёлся без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Алексей Т.

Достоинства:


Комментарий:
пока общее впечатление хорошее. покупал в детскую машинку
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Valik P.

Достоинства:


Комментарий:
аккумуляторы хорошие всё работает. покупали на детскую машинку 1 аккумулятор может проехать. 3 часа.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Мурат В.

Достоинства:


Комментарий:
пока не проверял, на вид все норм
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Вадим Л.

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление отличное. Аккумулятор от известного бренда, на 9 А*ч в форм-факторе стандартного аккумулятора 7,2 А*ч. +25% ёмкости в том же объёме - здорово! Цена приемлемая за AGM. Пришёл заряженный. В лодочный насос GP-80 аккумулятор встал один в один на место старого умершего аккумулятора на 7,2 А*ч. Резво качает!
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Ирина П.

Достоинства:


Комментарий:
Нормально. ИБП держит компьютер более 5 мин. Дальше некогда было ждать. Для парковки достаточно. Прежние Ippon продержались 2 года. Посмотрим на сколько хватит.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Андрей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество. Емкость на старте показал за 7,5 Ач. На втором цикле уже практически по ТТХ до 8,8 Ач поднялась.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
спасибо все по как супер. пришёл заряжен.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
Получил, Пришло все во время. Аккумулятор целый, заряжен. Поставил на детский электромобиль. Заряд полный все работает.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло всё целое, поставил - работает, надеюсь надолго
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично заработал в моем мелком CyberPower, пришел заряженный на полную - значит свежий. Всем доволен.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Имя Ф.

Достоинства:


Комментарий:
года на два хватает в UPS, потом дохнет.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Григорий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Изготовлен в январе 2024 года, продавец мог бы найти более быстрый способ возить из недалёкого Китая.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Качество отличное. Все устраивает
Источник: Яндекс Маркет
26.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший аккумулятор, вставил его ИБП, проблем нет, держит заряд
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2024
Шамиль Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный аккумулятор, такой прослужил у меня на эхолоте лет 8. Надеюсь, и этот не подведёт. Только странно, что не приложена никакая документация, ни листочка - описание, гарантийный талон и т.п. Проверил напряжение - 12,7в. Поставил на зарядку. Зарядил малым током до 13,6 в
Источник: Яндекс Маркет
24.07.2024
Виктор Б.

Достоинства:


Комментарий:
Выходное напряжение соответствовало заявленному. Под нагрузкой пока не был. Доставлен в срок.
Источник: Яндекс Маркет
06.07.2024
Анна А.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарно держит заряд ! Подумали для детского автомобиля !
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Заказ доставлен быстро, как обещано. Аккумулятор заряжен. Напряжение 12,8В
Источник: Яндекс Маркет
04.06.2024
Дмитрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Долго выбирал останоаился на этом. Все работает. Нормальная упаковка. Покупкой доволен
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2024
Игорь С.

Достоинства:


Комментарий:
Покупался для системы видеонаблюдения. Работает, как надо
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2024
Светлана Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Заряжены на полную ,новенькие ,не поцарапаные , всё гуд ,ну теперь посмотрим сколько проработает
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2024
Олег А.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил в детскую машинку. Зарядку держит долко.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2024
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
В надежде что поработает какое-то время
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2024
Николай У.

Достоинства:


Комментарий:
Аккамулчтор прибыл в пункт выдачи без упаковки без защиты клемм, не побит, вроде рабочий.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2024
Алексей О.

Достоинства:


Комментарий:
Надеюсь это та самая Дельта которую я знаю, и ее хватит надолго в ИБП, при получении напряжение на клеммах 13.1В
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2024
Сергей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Работают) как посмотреть дату выпуска?
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2024
Руслан И.

Достоинства:


Комментарий:
Аккумулятор от декабря 2023 года (на момент покупки ему 4 месяца). Гарантия действует. Упаковка есть, но ...её как-будто нет. Никакой смягчающей защиты нет. Простая коробочка. Пенопласт есть только сверху на крышке с клеммами. Остальные места покрыты незначительными царапинами. Трещин нет. Клеммы имеют пластиковую защиту.
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2024
Мильвара Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар заряд даёт отлично
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2024
Роман С.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует описанию. Авансом пять звёзд. Время покажет.
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2024
сергей ю.

Достоинства:


Комментарий:
Товар хороший, доставка 2 дня, все ОК , рекомендую.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9.5
Производство
Китай
Ширина, см
9.8
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
12
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная батарея для ИБП Delta DTM 1212 12V 12Ah используется для установки в соответствующее оборудование. Она применяется для обеспечения техники питанием в случае возникновения непредвиденных ситуаций. Батарея выполнена из качественных материалов и прослужит вам в течение длительного времени. Заявленный производителем период эксплуатации – около шести лет. Батарея Delta DTM 1212 12V 12Ah обладает значительной емкостью – 12 А·ч. Она функционирует при напряжении 12 В. При зарядке аккумулятор способен принимать ток до 3.6 А. Максимальный ток разряда – 180 А. Преимуществом батареи является возможность отдавать значительное количество электрической энергии за минимальный промежуток времени. Этот факт будет крайне важен при применении аккумулятора в источниках бесперебойного питания. Нельзя не отметить низкий саморазряд в процессе хранения. Данный параметр составляет всего 3% в месяц при температуре 20 °С. Корпус батареи обладает хорошей защитой от утечек, за счет чего увеличивается надежность. Аккумулятор подходит для эксплуатации как в буферном, так и в циклическом режиме.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Ильгиз Н.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает, ставил в ибп! Заряжен. Товар рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Вусал Г.

Достоинства:


Комментарий:
Нравятся дельты, надёжные акб. Беру не в первый раз. В данном случае взял на замену фирменному APC, который стоят в 3 раза дороже. Встал и завёлся без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Алексей Т.

Достоинства:


Комментарий:
пока общее впечатление хорошее. покупал в детскую машинку
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Valik P.

Достоинства:


Комментарий:
аккумуляторы хорошие всё работает. покупали на детскую машинку 1 аккумулятор может проехать. 3 часа.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Мурат В.

Достоинства:


Комментарий:
пока не проверял, на вид все норм
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Вадим Л.

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление отличное. Аккумулятор от известного бренда, на 9 А*ч в форм-факторе стандартного аккумулятора 7,2 А*ч. +25% ёмкости в том же объёме - здорово! Цена приемлемая за AGM. Пришёл заряженный. В лодочный насос GP-80 аккумулятор встал один в один на место старого умершего аккумулятора на 7,2 А*ч. Резво качает!
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Ирина П.

Достоинства:


Комментарий:
Нормально. ИБП держит компьютер более 5 мин. Дальше некогда было ждать. Для парковки достаточно. Прежние Ippon продержались 2 года. Посмотрим на сколько хватит.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Андрей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество. Емкость на старте показал за 7,5 Ач. На втором цикле уже практически по ТТХ до 8,8 Ач поднялась.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
спасибо все по как супер. пришёл заряжен.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
Получил, Пришло все во время. Аккумулятор целый, заряжен. Поставил на детский электромобиль. Заряд полный все работает.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло всё целое, поставил - работает, надеюсь надолго
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично заработал в моем мелком CyberPower, пришел заряженный на полную - значит свежий. Всем доволен.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Имя Ф.

Достоинства:


Комментарий:
года на два хватает в UPS, потом дохнет.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Григорий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Изготовлен в январе 2024 года, продавец мог бы найти более быстрый способ возить из недалёкого Китая.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Качество отличное. Все устраивает
Источник: Яндекс Маркет
26.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший аккумулятор, вставил его ИБП, проблем нет, держит заряд
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2024
Шамиль Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный аккумулятор, такой прослужил у меня на эхолоте лет 8. Надеюсь, и этот не подведёт. Только странно, что не приложена никакая документация, ни листочка - описание, гарантийный талон и т.п. Проверил напряжение - 12,7в. Поставил на зарядку. Зарядил малым током до 13,6 в
Источник: Яндекс Маркет
24.07.2024
Виктор Б.

Достоинства:


Комментарий:
Выходное напряжение соответствовало заявленному. Под нагрузкой пока не был. Доставлен в срок.
Источник: Яндекс Маркет
06.07.2024
Анна А.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарно держит заряд ! Подумали для детского автомобиля !
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Заказ доставлен быстро, как обещано. Аккумулятор заряжен. Напряжение 12,8В
Источник: Яндекс Маркет
04.06.2024
Дмитрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Долго выбирал останоаился на этом. Все работает. Нормальная упаковка. Покупкой доволен
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2024
Игорь С.

Достоинства:


Комментарий:
Покупался для системы видеонаблюдения. Работает, как надо
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2024
Светлана Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Заряжены на полную ,новенькие ,не поцарапаные , всё гуд ,ну теперь посмотрим сколько проработает
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2024
Олег А.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил в детскую машинку. Зарядку держит долко.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2024
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
В надежде что поработает какое-то время
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2024
Николай У.

Достоинства:


Комментарий:
Аккамулчтор прибыл в пункт выдачи без упаковки без защиты клемм, не побит, вроде рабочий.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2024
Алексей О.

Достоинства:


Комментарий:
Надеюсь это та самая Дельта которую я знаю, и ее хватит надолго в ИБП, при получении напряжение на клеммах 13.1В
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2024
Сергей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Работают) как посмотреть дату выпуска?
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2024
Руслан И.

Достоинства:


Комментарий:
Аккумулятор от декабря 2023 года (на момент покупки ему 4 месяца). Гарантия действует. Упаковка есть, но ...её как-будто нет. Никакой смягчающей защиты нет. Простая коробочка. Пенопласт есть только сверху на крышке с клеммами. Остальные места покрыты незначительными царапинами. Трещин нет. Клеммы имеют пластиковую защиту.
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2024
Мильвара Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар заряд даёт отлично
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2024
Роман С.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует описанию. Авансом пять звёзд. Время покажет.
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2024
сергей ю.

Достоинства:


Комментарий:
Товар хороший, доставка 2 дня, все ОК , рекомендую.


Купить Батарея для ИБП Delta DTM 1212 12В 12Ач - по цене 3090 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...