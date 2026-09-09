Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP 1245 4.5 А·ч
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарея для ИБП
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 303716
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батарея для ИБП
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х7
Вес, кг.
1.66
Описание товара Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP 1245 4.5 А·ч
Аккумулятор CSB GP 1245 - батарея общего применения со сроком службы 5 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Как и все аккумуляторные батареи CSB, GP 1245 перезаряжаемая, высокоэффективная и не требует обслуживания.
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Аккумулятор CSB GP 1245 - батарея общего применения со сроком службы 5 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Как и все аккумуляторные батареи CSB, GP 1245 перезаряжаемая, высокоэффективная и не требует обслуживания.
Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP 1245 4.5 А·ч - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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