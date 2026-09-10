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Батарея для ИБП Ippon Innova RT 33 40K Tower купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея для ИБП Ippon Innova RT 33 40K Tower

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Батарея для ИБП Ippon Innova RT 33 40K Tower - фото 1
Батарея для ИБП Ippon Innova RT 33 40K Tower - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Класс опасности
класс 2
Напряжение
480 В
Емкость, Ач
18
  • Батарея для ИБП Ippon Innova RT 33 40K Tower - фото 1
  • Батарея для ИБП Ippon Innova RT 33 40K Tower - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
457 318 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 398174
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Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
83.3
Производство
Китай
Ширина, см
25
Класс опасности
класс 2
Напряжение
480 В
Емкость, Ач
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х20
Вес, кг.
272

Описание товара Батарея для ИБП Ippon Innova RT 33 40K Tower

Серия трехфазных ИБП от компании Ippon является вершиной технологической цепочки ИБП.?Устройства этого класса служат для защиты критически важного энергоемкого оборудования в больницах, ЦОД, на производстве.

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Ippon Innova RT 33 40K Tower




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
83.3
Производство
Китай
Ширина, см
25
Класс опасности
класс 2
Напряжение
480 В
Емкость, Ач
18
Страна производитель
Китай
Описание
Серия трехфазных ИБП от компании Ippon является вершиной технологической цепочки ИБП.?Устройства этого класса служат для защиты критически важного энергоемкого оборудования в больницах, ЦОД, на производстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея для ИБП Ippon Innova RT 33 40K Tower - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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