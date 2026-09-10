Батарея для ИБП BB Battery HRC 5.5-12
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 398177
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х20
Вес, кг.
1.71
Описание товара Батарея для ИБП BB Battery HRC 5.5-12
Свинцово-кислотный аккумулятор для ИБП. Области применения: UPS, в том числе online и устройства на солнечных батареях, телекоммуникационное оборудование, игрушечные автомобили.
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Свинцово-кислотный аккумулятор для ИБП. Области применения: UPS, в том числе online и устройства на солнечных батареях, телекоммуникационное оборудование, игрушечные автомобили.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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