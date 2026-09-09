Батарея для ИБП APC Smart-UPS SRT96BP
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
141 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 285868
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х61х24
Вес, кг.
47
Описание товара Батарея для ИБП APC Smart-UPS SRT96BP
Улучшенный алгоритм управления батареями: Встроенная система мониторинга на уровне ячейки, модуля и шкафа позволяет получить полную информацию о времени работы и техническом состоянии аккумуляторов, a также дает дополнительные преимущества в виде предсказуемой, стабильной производительности и устойчивого технического состояния ячеек. Конфигурация с несколькими комплектами батарей: Подключение до 10 комплектов батарей для увеличения времени автономной работы.
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Улучшенный алгоритм управления батареями: Встроенная система мониторинга на уровне ячейки, модуля и шкафа позволяет получить полную информацию о времени работы и техническом состоянии аккумуляторов, a также дает дополнительные преимущества в виде предсказуемой, стабильной производительности и устойчивого технического состояния ячеек. Конфигурация с несколькими комплектами батарей: Подключение до 10 комплектов батарей для увеличения времени автономной работы.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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