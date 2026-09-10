Батарея для ИБП ExeGate HR 6-9 (EX282953RUS)
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Характеристики
Тип товара
Батарея для ИБП
Напряжение
6 В
Емкость, Ач
9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
970 руб.
В наличии
Код товара: 411764
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
970 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батарея для ИБП
Высота, см
10
Ширина, см
3.4
Напряжение
6 В
Емкость, Ач
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х20
Вес, кг.
1.35
Описание товара Батарея для ИБП ExeGate HR 6-9 (EX282953RUS)
Свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторы ExeGate серии HR изготовлены по технологии AGM. Обладают низким внутренним сопротивлением и саморазрядом. Оптимизированы для работы в режиме постоянного подзаряда (буферный режим) или в режиме разряд-заряд (циклический режим). Превосходные разрядные характеристики на коротких временах разряда. Сфера применения: ИБП повышенной надежности и долговечности, Центры обработки данных, Альтернативная солнечная и ветроэнергетика, Системы железнодорожной автоматики, Ретрансляторы и системы связи.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Батарея для ИБП
Высота, см
10
Ширина, см
3.4
Напряжение
6 В
Емкость, Ач
9
Страна производитель
Китай
Свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторы ExeGate серии HR изготовлены по технологии AGM. Обладают низким внутренним сопротивлением и саморазрядом. Оптимизированы для работы в режиме постоянного подзаряда (буферный режим) или в режиме разряд-заряд (циклический режим). Превосходные разрядные характеристики на коротких временах разряда. Сфера применения: ИБП повышенной надежности и долговечности, Центры обработки данных, Альтернативная солнечная и ветроэнергетика, Системы железнодорожной автоматики, Ретрансляторы и системы связи.
Купить Батарея для ИБП ExeGate HR 6-9 (EX282953RUS) - по цене 970 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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