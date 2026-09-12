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Батарея для ИБП Exegate EX282955 6В 12Ач купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея для ИБП Exegate EX282955 6В 12Ач

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Батарея для ИБП Exegate EX282955 6В 12Ач - фото 1
Батарея для ИБП Exegate EX282955 6В 12Ач - фото 2
Батарея для ИБП Exegate EX282955 6В 12Ач - фото 3
Батарея для ИБП Exegate EX282955 6В 12Ач - фото 4
Батарея для ИБП Exegate EX282955 6В 12Ач - фото 5
Батарея для ИБП Exegate EX282955 6В 12Ач - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
6 В
Емкость, Ач
12
  • Батарея для ИБП Exegate EX282955 6В 12Ач - фото 1
  • Батарея для ИБП Exegate EX282955 6В 12Ач - фото 2
  • Батарея для ИБП Exegate EX282955 6В 12Ач - фото 3
  • Батарея для ИБП Exegate EX282955 6В 12Ач - фото 4
  • Батарея для ИБП Exegate EX282955 6В 12Ач - фото 5
  • Батарея для ИБП Exegate EX282955 6В 12Ач - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб. 
Начислим 59 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702465
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Батарея для ИБП Exegate EX282955 6В 12Ач
1 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
10
Производство
Китай
Ширина, см
15.1
Напряжение
6 В
Емкость, Ач
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, кг.
1.9

Описание товара Батарея для ИБП Exegate EX282955 6В 12Ач

Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS UL94-HB, не поддерживающего горение. Полностью герметичная конструкция, исключающая утечку электролита. Система внутренней рекомбинации газа, нет необходимости в доливе воды.

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Exegate EX282955 6В 12Ач




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
10
Производство
Китай
Ширина, см
15.1
Напряжение
6 В
Емкость, Ач
12
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS UL94-HB, не поддерживающего горение. Полностью герметичная конструкция, исключающая утечку электролита. Система внутренней рекомбинации газа, нет необходимости в доливе воды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея для ИБП Exegate EX282955 6В 12Ач - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1010 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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