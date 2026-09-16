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Батарея для ИБП ExeGate GP12075/EXG1275 (EP234538RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея для ИБП ExeGate GP12075/EXG1275 (EP234538RUS)

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Батарея для ИБП ExeGate GP12075/EXG1275 (EP234538RUS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
7.5
Клеммы
F2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 360 руб. 
Начислим 46 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726661
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Батарея для ИБП ExeGate GP12075/EXG1275 (EP234538RUS)
1 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
7.5
Клеммы
F2
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.25

Описание товара Батарея для ИБП ExeGate GP12075/EXG1275 (EP234538RUS)

Свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторы ExeGate серии GP изготовлены по технологии AGM. Обладают низким внутренним сопротивлением и саморазрядом. Оптимизированы для работы в режиме постоянного подзаряда (буферный режим) или в режиме разряд-заряд (циклический режим).



Теги товара: 12в

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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
7.5
Клеммы
F2
Страна производитель
Китай
Описание
Свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторы ExeGate серии GP изготовлены по технологии AGM. Обладают низким внутренним сопротивлением и саморазрядом. Оптимизированы для работы в режиме постоянного подзаряда (буферный режим) или в режиме разряд-заряд (циклический режим).


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея для ИБП ExeGate GP12075/EXG1275 (EP234538RUS) - по цене 1360 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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