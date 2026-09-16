Top.Mail.Ru
Батарея для ИБП Exegate DTM 1207 (EX297516RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Батарея для ИБП Exegate DTM 1207 (EX297516RUS)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Батарея для ИБП Exegate DTM 1207 (EX297516RUS) - фото 1
Батарея для ИБП Exegate DTM 1207 (EX297516RUS) - фото 2
Батарея для ИБП Exegate DTM 1207 (EX297516RUS) - фото 3
Батарея для ИБП Exegate DTM 1207 (EX297516RUS) - фото 4
Батарея для ИБП Exegate DTM 1207 (EX297516RUS) - фото 5
Батарея для ИБП Exegate DTM 1207 (EX297516RUS) - фото 6
Батарея для ИБП Exegate DTM 1207 (EX297516RUS) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
7.2
Клеммы
F2
  • Батарея для ИБП Exegate DTM 1207 (EX297516RUS) - фото 1
  • Батарея для ИБП Exegate DTM 1207 (EX297516RUS) - фото 2
  • Батарея для ИБП Exegate DTM 1207 (EX297516RUS) - фото 3
  • Батарея для ИБП Exegate DTM 1207 (EX297516RUS) - фото 4
  • Батарея для ИБП Exegate DTM 1207 (EX297516RUS) - фото 5
  • Батарея для ИБП Exegate DTM 1207 (EX297516RUS) - фото 6
  • Батарея для ИБП Exegate DTM 1207 (EX297516RUS) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 030 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726683
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Батарея для ИБП Exegate DTM 1207 (EX297516RUS)
1 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
7.2
Клеммы
F2
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.04

Описание товара Батарея для ИБП Exegate DTM 1207 (EX297516RUS)

Батарея для ИБП ExeGate с ёмкостью 7,2 А·ч — отличный выбор для стабильной и продолжительной работы вашего оборудования. Напряжение 12 В обеспечивает уверенное питание даже при перебоях в сети. Клеммы F2 делают подключение быстрым и удобным. Такой аккумулятор подходит для различных моделей ИБП и порадует тех, кто ценит надёжность и простоту эксплуатации.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Exegate DTM 1207 (EX297516RUS)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
EXEGATE
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
7.2
Клеммы
F2
Страна производитель
Китай
Описание
Батарея для ИБП ExeGate с ёмкостью 7,2 А·ч — отличный выбор для стабильной и продолжительной работы вашего оборудования. Напряжение 12 В обеспечивает уверенное питание даже при перебоях в сети. Клеммы F2 делают подключение быстрым и удобным. Такой аккумулятор подходит для различных моделей ИБП и порадует тех, кто ценит надёжность и простоту эксплуатации.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея для ИБП Exegate DTM 1207 (EX297516RUS) - купить по цене 1030 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...