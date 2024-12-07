Сетевой фильтр Buro 600SH-16-3-W 3м (6 розеток) белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Buro 600SH-16-3-W 3м (6 розеток) белый
Сетевой фильтр-удлинитель Buro - надежное и функциональное устройство, которое обеспечивает защиту ваших электрических приборов и удлинение электрического подключения в условиях дома или офиса. Этот удлинитель оснащен шестью розетками типа F с полным заземлением, что обеспечивает дополнительную безопасность и стабильность работы подключенных устройств. Обладая компактным дизайном в классическом белом цвете, сетевой фильтр Buro легко вписывается в любой интерьер. Изделие весит всего 0,56 кг, что делает его удобным для транспортировки и установки. Длина шнура составляет 3 метра, что дает достаточную свободу перемещения в пространстве, обеспечивая удобное и гибкое подключение устройств. Устройство имеет защиту от короткого замыкания, позволяя вам быть уверенными в безопасности вашего электрооборудования. Индикатор включения на корпусе позволяет с легкостью проверить состояние устройства. Максимальный ток нагрузки составляет 16 А, что позволяет удлинителю Buro справляться с задачами любой сложности. Сетевой фильтр также предусмотрел практическую деталь — возможность крепления на стену, что помогает сэкономить место и улучшить организацию пространства. Входная вилка типа F совместима с большинством еврозеток, что делает устройство универсальным решением для различных нужд. Будьте уверены в надежности и долговечности использования современного сетевого фильтра-удлинителя Buro — идеальное решение для защиты и удлинения электропитания в вашем доме или офисе.
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Достоинства:
Комментарий:
Нормальный и уже в работе каждый день
Достоинства:
Комментарий:
Отличный, свои функции выполняет.
Достоинства:
Комментарий:
фильтр, как фильтр. Ничего особенного. Главное работает!
Отзывы о товаре Сетевой фильтр Buro 600SH-16-3-W 3м (6 розеток) белый
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный и уже в работе каждый день
Достоинства:
Комментарий:
Отличный, свои функции выполняет.
Достоинства:
Комментарий:
фильтр, как фильтр. Ничего особенного. Главное работает!