Сетевой фильтр Buro 800SH-1.8-W 1.8м (8 розеток) белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
8
Количество розеток с заземлением
8
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 399835
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
8
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
8
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Длина шнура
1,8 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х10х5
Вес, г.
438
Описание товара Сетевой фильтр Buro 800SH-1.8-W 1.8м (8 розеток) белый
Сетевой фильтр Buro 800SH-1.8-В изготовлен из качественного негорючего пластика черного цвета и снабжен кабелем длиной 1,8 метра. В корпусе фильтра расположено в два ряда 8 евро-розеток с заземлением. Фильтр рассчитан на общую нагрузку 2200 Вт и силу тока 10А. Такая модель защищает подключенные устройства от перепадов напряжения и высокочастотных помех в сети. Встроенный биметаллический термопрерыватель надежно защищает устройство от перегрузок и перегрева. Для одновременного включения выходных розеток на корпусе предусмотрена кнопка включения со световой индикацией.
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Бренд
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
8
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
8
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Длина шнура
1,8 м
Защита от короткого замыкания
Да
Развернуть
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Сетевой фильтр Buro 800SH-1.8-В изготовлен из качественного негорючего пластика черного цвета и снабжен кабелем длиной 1,8 метра. В корпусе фильтра расположено в два ряда 8 евро-розеток с заземлением. Фильтр рассчитан на общую нагрузку 2200 Вт и силу тока 10А. Такая модель защищает подключенные устройства от перепадов напряжения и высокочастотных помех в сети. Встроенный биметаллический термопрерыватель надежно защищает устройство от перегрузок и перегрева. Для одновременного включения выходных розеток на корпусе предусмотрена кнопка включения со световой индикацией.
Сетевой фильтр Buro 800SH-1.8-W 1.8м (8 розеток) белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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