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Сетевой фильтр Buro BU-PSL4.5/W 5м (4 розетки) белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой фильтр Buro BU-PSL4.5/W 5м (4 розетки) белый

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Сетевой фильтр Buro BU-PSL4.5/W 5м (4 розетки) белый - фото 1
Сетевой фильтр Buro BU-PSL4.5/W 5м (4 розетки) белый - фото 2
Сетевой фильтр Buro BU-PSL4.5/W 5м (4 розетки) белый - фото 3
Сетевой фильтр Buro BU-PSL4.5/W 5м (4 розетки) белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
4
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
1500
  • Сетевой фильтр Buro BU-PSL4.5/W 5м (4 розетки) белый - фото 1
  • Сетевой фильтр Buro BU-PSL4.5/W 5м (4 розетки) белый - фото 2
  • Сетевой фильтр Buro BU-PSL4.5/W 5м (4 розетки) белый - фото 3
  • Сетевой фильтр Buro BU-PSL4.5/W 5м (4 розетки) белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
520 руб.  660 руб. 
Начислим 52 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 255678
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сетевой фильтр Buro BU-PSL4.5/W 5м (4 розетки) белый
520 руб. -21%
660 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
4
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
5 м
Защита от короткого замыкания
нет
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
1500
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х4
Вес, г.
400

Описание товара Сетевой фильтр Buro BU-PSL4.5/W 5м (4 розетки) белый

Электрические удлинители Buro - кабельные соединители, которые используются для подключения различных электроприборов к электросети, предназначены для использования в быту, офисе, загородном доме.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Buro BU-PSL4.5/W 5м (4 розетки) белый




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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
4
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
5 м
Защита от короткого замыкания
нет
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
1500
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Описание
Электрические удлинители Buro - кабельные соединители, которые используются для подключения различных электроприборов к электросети, предназначены для использования в быту, офисе, загородном доме.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевой фильтр Buro BU-PSL4.5/W 5м (4 розетки) белый - стоимость товара 520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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