Удлинитель Defender G350 5м, 3 розетки (99335) Black
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Характеристики
Тип товара
Удлинитель
Общее количество розеток
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 365659
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Удлинитель
Общее количество розеток
3
USB разъем
нет
Длина шнура
5 м
Напряжение сети, В
230 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х5
Вес, г.
480
Описание товара Удлинитель Defender G350 5м, 3 розетки (99335) Black
3 розетки с заземлением. Выключатель питания. Корпус из негорючего пластика. Индикатор сети.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Удлинитель
Общее количество розеток
3
USB разъем
нет
Длина шнура
5 м
Напряжение сети, В
230 В
Страна производитель
Китай
3 розетки с заземлением. Выключатель питания. Корпус из негорючего пластика. Индикатор сети.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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