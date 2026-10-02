Сетевой фильтр Perfeo Powerx 5м, 5 розеток (PF_A4718) Black
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Количество розеток с заземлением
5
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб.
В наличии
Код товара: 365651
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
620 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
5 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х4
Вес, г.
500
Описание товара Сетевой фильтр Perfeo Powerx 5м, 5 розеток (PF_A4718) Black
Сетевой фильтр Perfeo POWERX PF_A4718 черного цвета с напряжением 220 В используется для безопасного подключения и питания оборудования, бытовой техники общей мощностью до 2200 мАч. Блок имеет 5 евророзеток с заземлением и провод длиной 5 м. Сетевой фильтр Perfeo POWERX PF_A4718 в термостойком, ударопрочном корпусе из пластика устойчив к горению, не плавится при сильном нагреве. С помощью общего выключателя можно сразу отключать все приборы одним нажатием. Модель получила варистор и встроенную защиту от высоковольтных разрядов. Блок можно крепить на стену. На корпусе предусмотрен индикатор.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
5 м
Защита от короткого замыкания
Да
Развернуть
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Сетевой фильтр Perfeo POWERX PF_A4718 черного цвета с напряжением 220 В используется для безопасного подключения и питания оборудования, бытовой техники общей мощностью до 2200 мАч. Блок имеет 5 евророзеток с заземлением и провод длиной 5 м. Сетевой фильтр Perfeo POWERX PF_A4718 в термостойком, ударопрочном корпусе из пластика устойчив к горению, не плавится при сильном нагреве. С помощью общего выключателя можно сразу отключать все приборы одним нажатием. Модель получила варистор и встроенную защиту от высоковольтных разрядов. Блок можно крепить на стену. На корпусе предусмотрен индикатор.
Сетевой фильтр Perfeo Powerx 5м, 5 розеток (PF_A4718) Black - стоимость товара 620 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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