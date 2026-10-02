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Сетевой фильтр Perfeo Powerx 5м, 5 розеток (PF_A4718) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой фильтр Perfeo Powerx 5м, 5 розеток (PF_A4718) Black

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Сетевой фильтр Perfeo Powerx 5м, 5 розеток (PF_A4718) Black - фото 1
Сетевой фильтр Perfeo Powerx 5м, 5 розеток (PF_A4718) Black - фото 2
Сетевой фильтр Perfeo Powerx 5м, 5 розеток (PF_A4718) Black - фото 3
Сетевой фильтр Perfeo Powerx 5м, 5 розеток (PF_A4718) Black - фото 4
Сетевой фильтр Perfeo Powerx 5м, 5 розеток (PF_A4718) Black - фото 5
Сетевой фильтр Perfeo Powerx 5м, 5 розеток (PF_A4718) Black - фото 6
Сетевой фильтр Perfeo Powerx 5м, 5 розеток (PF_A4718) Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Количество розеток с заземлением
5
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Perfeo Powerx 5м, 5 розеток (PF_A4718) Black - фото 1
  • Сетевой фильтр Perfeo Powerx 5м, 5 розеток (PF_A4718) Black - фото 2
  • Сетевой фильтр Perfeo Powerx 5м, 5 розеток (PF_A4718) Black - фото 3
  • Сетевой фильтр Perfeo Powerx 5м, 5 розеток (PF_A4718) Black - фото 4
  • Сетевой фильтр Perfeo Powerx 5м, 5 розеток (PF_A4718) Black - фото 5
  • Сетевой фильтр Perfeo Powerx 5м, 5 розеток (PF_A4718) Black - фото 6
  • Сетевой фильтр Perfeo Powerx 5м, 5 розеток (PF_A4718) Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб. 
Начислим 57 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 365651
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сетевой фильтр Perfeo Powerx 5м, 5 розеток (PF_A4718) Black
620 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Perfeo
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
5 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х4
Вес, г.
500

Описание товара Сетевой фильтр Perfeo Powerx 5м, 5 розеток (PF_A4718) Black

Сетевой фильтр Perfeo POWERX PF_A4718 черного цвета с напряжением 220 В используется для безопасного подключения и питания оборудования, бытовой техники общей мощностью до 2200 мАч. Блок имеет 5 евророзеток с заземлением и провод длиной 5 м. Сетевой фильтр Perfeo POWERX PF_A4718 в термостойком, ударопрочном корпусе из пластика устойчив к горению, не плавится при сильном нагреве. С помощью общего выключателя можно сразу отключать все приборы одним нажатием. Модель получила варистор и встроенную защиту от высоковольтных разрядов. Блок можно крепить на стену. На корпусе предусмотрен индикатор.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Perfeo Powerx 5м, 5 розеток (PF_A4718) Black




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Характеристики
Бренд
Perfeo
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
5 м
Защита от короткого замыкания
Да
Развернуть
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевой фильтр Perfeo POWERX PF_A4718 черного цвета с напряжением 220 В используется для безопасного подключения и питания оборудования, бытовой техники общей мощностью до 2200 мАч. Блок имеет 5 евророзеток с заземлением и провод длиной 5 м. Сетевой фильтр Perfeo POWERX PF_A4718 в термостойком, ударопрочном корпусе из пластика устойчив к горению, не плавится при сильном нагреве. С помощью общего выключателя можно сразу отключать все приборы одним нажатием. Модель получила варистор и встроенную защиту от высоковольтных разрядов. Блок можно крепить на стену. На корпусе предусмотрен индикатор.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевой фильтр Perfeo Powerx 5м, 5 розеток (PF_A4718) Black - стоимость товара 620 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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