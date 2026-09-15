Сетевой фильтр 5bites GARDA SP4B-550 4S / 3*0.75MM2 / 5M / BLACK
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-4%660 руб. 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 653206
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
30х10х4
Вес, г.
800
Описание товара Сетевой фильтр 5bites GARDA SP4B-550 4S / 3*0.75MM2 / 5M / BLACK
Сетевой фильтр 5bites — отличное решение для подключения и защиты большинства видов офисной, компьютерной и бытовой техники (включая чайники и электрообогреватели). Защищает Вашу электронную технику от импульсных помех. Противоударный корпус сетевого фильтра выполнен из огнеупорного пластика, а силовые контакты — из меди, что особенно важно при многократном подключении периферии с евро-вилкой (с заземлением). Подходит как для подключения евро-вилок с заземлением, так и советских (тип С). Адаптирован для российских электросетей.
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Сетевой фильтр 5bites — отличное решение для подключения и защиты большинства видов офисной, компьютерной и бытовой техники (включая чайники и электрообогреватели). Защищает Вашу электронную технику от импульсных помех. Противоударный корпус сетевого фильтра выполнен из огнеупорного пластика, а силовые контакты — из меди, что особенно важно при многократном подключении периферии с евро-вилкой (с заземлением). Подходит как для подключения евро-вилок с заземлением, так и советских (тип С). Адаптирован для российских электросетей.
Сетевой фильтр 5bites GARDA SP4B-550 4S / 3*0.75MM2 / 5M / BLACK - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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