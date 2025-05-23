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Сетевой фильтр Buro 800SH-5-B 5м (8 розеток) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой фильтр Buro 800SH-5-B 5м (8 розеток) черный

14 Отзывы
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Сетевой фильтр Buro 800SH-5-B 5м (8 розеток) черный - фото 3
Сетевой фильтр Buro 800SH-5-B 5м (8 розеток) черный - фото 4
Сетевой фильтр Buro 800SH-5-B 5м (8 розеток) черный - фото 5
Сетевой фильтр Buro 800SH-5-B 5м (8 розеток) черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
8
Количество розеток с заземлением
8
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Buro 800SH-5-B 5м (8 розеток) черный - фото 1
  • Сетевой фильтр Buro 800SH-5-B 5м (8 розеток) черный - фото 2
  • Сетевой фильтр Buro 800SH-5-B 5м (8 розеток) черный - фото 3
  • Сетевой фильтр Buro 800SH-5-B 5м (8 розеток) черный - фото 4
  • Сетевой фильтр Buro 800SH-5-B 5м (8 розеток) черный - фото 5
  • Сетевой фильтр Buro 800SH-5-B 5м (8 розеток) черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 399837
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
8
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
8
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Длина шнура
5 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х10х5
Вес, г.
708

Описание товара Сетевой фильтр Buro 800SH-5-B 5м (8 розеток) черный

Сетевой фильтр-удлинитель Buro — это надежное и функциональное решение для обеспечения безопасности и удобства в использовании электрооборудования в вашем доме или офисе. Данная модель обладает следующими характеристиками: - **Вес**: Легкий и компактный, весит всего 0,4 кг, что позволяет легко перемещать его при необходимости. - **Длина шнура**: Шнур длиной 5 метров обеспечивает максимальную свободу расположения устройств, подключаемых к сети. - **Защита от короткого замыкания**: Устройство снабжено защитой от короткого замыкания, что обеспечивает дополнительную безопасность при эксплуатации. - **Количество розеток**: Имеет 8 розеток, что позволяет подключить одновременно большое количество приборов. - **Напряжение сети**: Рассчитан на стандартное напряжение сети 220 В. - **Входная вилка и тип розеток**: Оборудован евровилкой типа F и имеет розетки типа F (евророзетки), что обеспечивает совместимость с большинством европейских электроприборов. - **Максимальный ток нагрузки**: Поддерживает ток нагрузки до 10 А. - **Цвет**: Выполнен в стильном и практичном черном цвете, который впишется в любой интерьер. - **Максимальная мощность подключенной нагрузки**: Рассчитан на максимальную мощность подключенной нагрузки до 2200 Вт, позволяя подключать мощные устройства. - **Бренд**: Произведен под брендом Buro, который заслужил доверие пользователей благодаря качеству и надежности своей продукции. - **Заземление**: Все 8 розеток оснащены заземлением, что повышает уровень безопасности использования. - **Предохранитель**: Устройство оборудовано предохранителем, который защищает ваши приборы от перепадов напряжения и перегрузок. Этот сетевой фильтр-удлинитель станет вашим надежным помощником для одновременного подключения разнообразных бытовых и офисных приборов, гарантируя их стабильную и безопасную работу.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Buro 800SH-5-B 5м (8 розеток) черный

Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Кияс Б.

Достоинства:


Комментарий:
Уже месяц работает. Проблем за время работы не обнаружил
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо, спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Александр И.

Достоинства:


Комментарий:
Просто лучший за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично.работает как надо
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2025
Роман С.

Достоинства:


Комментарий:
Обычный китайский середнячок. Без доработки напильником и паяльником лучше не пользоваться.
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный сетевик. Был этого же производителя на 6 розеток. Заказал на 8 розеток. Очень было приятно что, крепёжные отверстия у моделей совпадают. Жаль при заказе с метрожем ошибся нужен был самый короткий, а заказал самый длинный
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2024
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Качество корпуса очень сомнительное, но сами розетки и кнопка сделаны нормально. Кабель также нормальной толщины, не "сопли" как у некоторых.
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2024
Анатолий Б.

Достоинства:


Комментарий:
как и обещали. Товар пришел быстро
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2024
Алена К.

Достоинства:


Комментарий:
все работает, в работе пока не пробовала
Источник: Яндекс Маркет
06.11.2024
Виктория Б.

Достоинства:


Комментарий:
единственный товар с такой длинной и с таким количеством розеток, поэтому был выбор сделан в пользу этого товара , плюс цена не дорогая. фильтр рабочий
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2024
Ирина С.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Свою функцию выполняет
Источник: Яндекс Маркет
28.09.2024
Галина К.

Достоинства:


Комментарий:
Покупкой довольна!Как раз такой и искала!
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2024
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Свою функцию выполняет, пылесос выдерживает
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2024
Константин М.

Достоинства:


Комментарий:
Доволен. Не разбирал внутренности не знаю, а так выполняет свою роль



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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
8
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
8
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Длина шнура
5 м
Защита от короткого замыкания
Да
Развернуть
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевой фильтр-удлинитель Buro — это надежное и функциональное решение для обеспечения безопасности и удобства в использовании электрооборудования в вашем доме или офисе. Данная модель обладает следующими характеристиками: - **Вес**: Легкий и компактный, весит всего 0,4 кг, что позволяет легко перемещать его при необходимости. - **Длина шнура**: Шнур длиной 5 метров обеспечивает максимальную свободу расположения устройств, подключаемых к сети. - **Защита от короткого замыкания**: Устройство снабжено защитой от короткого замыкания, что обеспечивает дополнительную безопасность при эксплуатации. - **Количество розеток**: Имеет 8 розеток, что позволяет подключить одновременно большое количество приборов. - **Напряжение сети**: Рассчитан на стандартное напряжение сети 220 В. - **Входная вилка и тип розеток**: Оборудован евровилкой типа F и имеет розетки типа F (евророзетки), что обеспечивает совместимость с большинством европейских электроприборов. - **Максимальный ток нагрузки**: Поддерживает ток нагрузки до 10 А. - **Цвет**: Выполнен в стильном и практичном черном цвете, который впишется в любой интерьер. - **Максимальная мощность подключенной нагрузки**: Рассчитан на максимальную мощность подключенной нагрузки до 2200 Вт, позволяя подключать мощные устройства. - **Бренд**: Произведен под брендом Buro, который заслужил доверие пользователей благодаря качеству и надежности своей продукции. - **Заземление**: Все 8 розеток оснащены заземлением, что повышает уровень безопасности использования. - **Предохранитель**: Устройство оборудовано предохранителем, который защищает ваши приборы от перепадов напряжения и перегрузок. Этот сетевой фильтр-удлинитель станет вашим надежным помощником для одновременного подключения разнообразных бытовых и офисных приборов, гарантируя их стабильную и безопасную работу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Кияс Б.

Достоинства:


Комментарий:
Уже месяц работает. Проблем за время работы не обнаружил
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо, спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Александр И.

Достоинства:


Комментарий:
Просто лучший за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично.работает как надо
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2025
Роман С.

Достоинства:


Комментарий:
Обычный китайский середнячок. Без доработки напильником и паяльником лучше не пользоваться.
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный сетевик. Был этого же производителя на 6 розеток. Заказал на 8 розеток. Очень было приятно что, крепёжные отверстия у моделей совпадают. Жаль при заказе с метрожем ошибся нужен был самый короткий, а заказал самый длинный
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2024
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Качество корпуса очень сомнительное, но сами розетки и кнопка сделаны нормально. Кабель также нормальной толщины, не "сопли" как у некоторых.
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2024
Анатолий Б.

Достоинства:


Комментарий:
как и обещали. Товар пришел быстро
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2024
Алена К.

Достоинства:


Комментарий:
все работает, в работе пока не пробовала
Источник: Яндекс Маркет
06.11.2024
Виктория Б.

Достоинства:


Комментарий:
единственный товар с такой длинной и с таким количеством розеток, поэтому был выбор сделан в пользу этого товара , плюс цена не дорогая. фильтр рабочий
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2024
Ирина С.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Свою функцию выполняет
Источник: Яндекс Маркет
28.09.2024
Галина К.

Достоинства:


Комментарий:
Покупкой довольна!Как раз такой и искала!
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2024
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Свою функцию выполняет, пылесос выдерживает
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2024
Константин М.

Достоинства:


Комментарий:
Доволен. Не разбирал внутренности не знаю, а так выполняет свою роль


Сетевой фильтр Buro 800SH-5-B 5м (8 розеток) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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