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Корректор комы Sky-Watcher для рефлекторов Ньютона f/4 и f/5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корректор комы Sky-Watcher для рефлекторов Ньютона f/4 и f/5

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Корректор комы Sky-Watcher для рефлекторов Ньютона f/4 и f/5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корректор комы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
79 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 251220
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Характеристики

Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Корректор комы
Особенности
Резьба для подключения дополнительного оборудования.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х9
Вес, г.
440

Описание товара Корректор комы Sky-Watcher для рефлекторов Ньютона f/4 и f/5

Это полезный аксессуар, позволяющий добиться максимального качества картинки. Корректор обеспечивает широкое поле зрения, причем изображение получается четким и неискаженным и в центре, и на периферии.

Отзывы о товаре Корректор комы Sky-Watcher для рефлекторов Ньютона f/4 и f/5




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Корректор комы
Особенности
Резьба для подключения дополнительного оборудования.
Страна производитель
Китай
Описание
Это полезный аксессуар, позволяющий добиться максимального качества картинки. Корректор обеспечивает широкое поле зрения, причем изображение получается четким и неискаженным и в центре, и на периферии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корректор комы Sky-Watcher для рефлекторов Ньютона f/4 и f/5 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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