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Линза Барлоу Sky-Watcher 2x, 1,25", с адаптером для камеры купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Линза Барлоу Sky-Watcher 2x, 1,25", с адаптером для камеры

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Линза Барлоу Sky-Watcher 2x, 1,25&quot;, с адаптером для камеры - фото 1
Линза Барлоу Sky-Watcher 2x, 1,25&quot;, с адаптером для камеры - фото 2
Линза Барлоу Sky-Watcher 2x, 1,25&quot;, с адаптером для камеры - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Линза Барлоу
  • Линза Барлоу Sky-Watcher 2x, 1,25&quot;, с адаптером для камеры - фото 1
  • Линза Барлоу Sky-Watcher 2x, 1,25&quot;, с адаптером для камеры - фото 2
  • Линза Барлоу Sky-Watcher 2x, 1,25&quot;, с адаптером для камеры - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 189410
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Характеристики

Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Линза Барлоу
Особенности
совместима с окулярами 1,25 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х5
Вес, г.
105

Описание товара Линза Барлоу Sky-Watcher 2x, 1,25", с адаптером для камеры

С помощью линзы Барлоу Sky-Watcher 2x можно легко расширить диапазон увеличений телескопа. Этот аксессуар увеличивает фокусное расстояние и удваивает увеличение телескопа с каждым окуляром. Посадочный диаметр модели – 1,25 дюйма. Линза Барлоу комплектуется двумя защитными крышками.

Отзывы о товаре Линза Барлоу Sky-Watcher 2x, 1,25", с адаптером для камеры




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Линза Барлоу
Особенности
совместима с окулярами 1,25 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
С помощью линзы Барлоу Sky-Watcher 2x можно легко расширить диапазон увеличений телескопа. Этот аксессуар увеличивает фокусное расстояние и удваивает увеличение телескопа с каждым окуляром. Посадочный диаметр модели – 1,25 дюйма. Линза Барлоу комплектуется двумя защитными крышками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Линза Барлоу Sky-Watcher 2x, 1,25", с адаптером для камеры - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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