Механизм фокусировки для оптической головки Микромед МС-4-ZOOM и штатива TD-1
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Характеристики
Тип товара
Аксессуары для микроскопов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 314352
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуары для микроскопов
Особенности
на штатив ТД-1, ТД-3 и ТД-4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х16х13
Вес, г.
800
Описание товара Механизм фокусировки для оптической головки Микромед МС-4-ZOOM и штатива TD-1
Является необходимым комплектующим для установки оптической головки МС-4-ZOOM на штатив ТД-1, ТД-3 и ТД-4. Рассчитан под посадочный диаметр визуальной насадки 82 мм. Механизм крепления на штативе рассчитан на длину 70 мм, диаметр 20 мм.
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Бренд
Тип товара
Аксессуары для микроскопов
Особенности
на штатив ТД-1, ТД-3 и ТД-4
Страна производитель
Китай
Является необходимым комплектующим для установки оптической головки МС-4-ZOOM на штатив ТД-1, ТД-3 и ТД-4. Рассчитан под посадочный диаметр визуальной насадки 82 мм. Механизм крепления на штативе рассчитан на длину 70 мм, диаметр 20 мм.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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