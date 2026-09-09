Адаптер для смартфона Veber EA 46 окулярный
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Характеристики
Описание товара Адаптер для смартфона Veber EA 46 окулярный
Адаптер для смартфона Микмед Veber EA 46 окулярный 26953 применяется для установки смартфона на окуляр оптического прибора (бинокля, телескопа, зрительной трубы, монокуляра). Пригодится при фиксировании наблюдаемого изображения или его транслирования в режиме стриминга. Конструкция выполнена из прочного пластика. Кольцо с кулачковым зажимом для крепления адаптера подходит для окуляров с внешним диаметром 25-50 мм. В держатель для смартфона можно установить устройство с шириной корпуса 55-102 мм. Ширину держателя легко регулировать при помощи стального винта. Благодаря отверстию с резьбой 1/4" адаптер устанавливается на штатив.
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