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Адаптер питания С-11 Микромед к микроскопу Эврика (цветная) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Адаптер питания С-11 Микромед к микроскопу Эврика (цветная)

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Адаптер питания С-11 Микромед к микроскопу Эврика (цветная) - фото 1
Адаптер питания С-11 Микромед к микроскопу Эврика (цветная) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
  • Адаптер питания С-11 Микромед к микроскопу Эврика (цветная) - фото 1
  • Адаптер питания С-11 Микромед к микроскопу Эврика (цветная) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
1 130 руб.  1 530 руб. 

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960 руб. 

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В наличии
Код товара: 308407
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Адаптер питания С-11 Микромед к микроскопу Эврика (цветная)
1 130 руб. -26%
1 530 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Аксессуар
Особенности
для работы с микроскопами Эврика 40х-400х, Микромед С-11 и Микромед С-11 (вар. 1B LED)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х2
Вес, г.
50

Описание товара Адаптер питания С-11 Микромед к микроскопу Эврика (цветная)

Аксессуары для оптических приборов Микромед представляют собой надежные и качественные решения, разработанные для повышения функциональности вашего оборудования. В частности, адаптер от этого бренда обеспечит стабильную и безопасную подачу питания для ваших оптических приборов.

Отзывы о товаре Адаптер питания С-11 Микромед к микроскопу Эврика (цветная)




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Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Аксессуар
Особенности
для работы с микроскопами Эврика 40х-400х, Микромед С-11 и Микромед С-11 (вар. 1B LED)
Страна производитель
Китай
Описание
Аксессуары для оптических приборов Микромед представляют собой надежные и качественные решения, разработанные для повышения функциональности вашего оборудования. В частности, адаптер от этого бренда обеспечит стабильную и безопасную подачу питания для ваших оптических приборов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Адаптер питания С-11 Микромед к микроскопу Эврика (цветная) - стоимость товара 1130 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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