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Стекло предметное Микромед 26х76мм 1,0-1,2 мм с одной лункой (50шт.) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стекло предметное Микромед 26х76мм 1,0-1,2 мм с одной лункой (50шт.)

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Стекло предметное Микромед 26х76мм 1,0-1,2 мм с одной лункой (50шт.) - фото 1
Стекло предметное Микромед 26х76мм 1,0-1,2 мм с одной лункой (50шт.) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекла предметные
  • Стекло предметное Микромед 26х76мм 1,0-1,2 мм с одной лункой (50шт.) - фото 1
  • Стекло предметное Микромед 26х76мм 1,0-1,2 мм с одной лункой (50шт.) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 327583
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Стекла предметные
Особенности
глубина лунки 0,2 мм, диаметр лунки 16 мм
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
9х7х3
Вес, г.
260

Описание товара Стекло предметное Микромед 26х76мм 1,0-1,2 мм с одной лункой (50шт.)

Набор из пятидесяти предметных стекол с лункой Микромед. Толщина стекла 1,0–1,2 мм.

Отзывы о товаре Стекло предметное Микромед 26х76мм 1,0-1,2 мм с одной лункой (50шт.)




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Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Стекла предметные
Особенности
глубина лунки 0,2 мм, диаметр лунки 16 мм
Страна производитель
Россия
Описание
Набор из пятидесяти предметных стекол с лункой Микромед. Толщина стекла 1,0–1,2 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стекло предметное Микромед 26х76мм 1,0-1,2 мм с одной лункой (50шт.) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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