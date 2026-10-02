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Окуляр для телескопа Микромед 5х/18 D23.2 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Окуляр для телескопа Микромед 5х/18 D23.2 мм

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Окуляр для телескопа Микромед 5х/18 D23.2 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Окуляр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%
1 150 руб.  2 340 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 263991
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Окуляр для телескопа Микромед 5х/18 D23.2 мм
1 150 руб. -51%
2 340 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Окуляр
Особенности
Увеличение - 5 крат. Поле зрения - 18 мм. Посадочный диаметр 23,2 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
3х2х1
Вес, г.
37

Описание товара Окуляр для телескопа Микромед 5х/18 D23.2 мм

Окуляр 5х/18 (D23,2 мм) для биологических микроскопов Микромед. Окуляр Микромед 5х/18 (D23,2 мм) с 5-кратным увеличение подойдет для использования совместно с миологическими микроскопами Микромед С-11, Микромед С-12, Микромед С-13, Микромед С-1, Микромед Р-1, Микромед 1, Микромед 2.

Отзывы о товаре Окуляр для телескопа Микромед 5х/18 D23.2 мм




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Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Окуляр
Особенности
Увеличение - 5 крат. Поле зрения - 18 мм. Посадочный диаметр 23,2 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Окуляр 5х/18 (D23,2 мм) для биологических микроскопов Микромед. Окуляр Микромед 5х/18 (D23,2 мм) с 5-кратным увеличение подойдет для использования совместно с миологическими микроскопами Микромед С-11, Микромед С-12, Микромед С-13, Микромед С-1, Микромед Р-1, Микромед 1, Микромед 2.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Окуляр для телескопа Микромед 5х/18 D23.2 мм - стоимость товара 1150 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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