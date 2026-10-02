Окуляр для телескопа Микромед 10х/16 (D 23,2)
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Характеристики
Тип товара
Окуляр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%1 530 руб. 2 160 руб.
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В наличии
Код товара: 264009
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 530 руб. -29%
2 160 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Окуляр
Особенности
Посадочный диаметр 23,2 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х5
Вес, г.
100
Описание товара Окуляр для телескопа Микромед 10х/16 (D 23,2)
Окуляр 10х для учебных микроскопов Микромед С-11, Микромед С-12, Микромед С-13
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Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Окуляр для телескопа Микромед 10х/16 (D 23,2) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1530 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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