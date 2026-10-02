Top.Mail.Ru
Окуляр для телескопа Микромед 10х/18 (D 23,2) (Р-1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Окуляр для телескопа Микромед 10х/18 (D 23,2) (Р-1)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Окуляр для телескопа Микромед 10х/18 (D 23,2) (Р-1)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб. 

Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

850 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Начислим 60 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 264008
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Окуляр для телескопа Микромед 10х/18 (D 23,2) (Р-1)
990 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Аксессуар
Особенности
Посадочный диаметр 23,2 мм.Окуляр так же подойдет для любых микроскопов с посадочным диаметром тубуса 23,2 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х5х5
Вес, г.
30

Описание товара Окуляр для телескопа Микромед 10х/18 (D 23,2) (Р-1)

Окуляр 10х/18 мм, 23.2 мм, Р-1 Микромед 21739 рекомендуется для микроскопов Микромед С-1, Микромед Р-1, Микромед Р-LED. Так же подойдет для любых микроскопов с посадочным диаметром тубуса 23.2 мм.

Отзывы о товаре Окуляр для телескопа Микромед 10х/18 (D 23,2) (Р-1)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Аксессуар
Особенности
Посадочный диаметр 23,2 мм.Окуляр так же подойдет для любых микроскопов с посадочным диаметром тубуса 23,2 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Окуляр 10х/18 мм, 23.2 мм, Р-1 Микромед 21739 рекомендуется для микроскопов Микромед С-1, Микромед Р-1, Микромед Р-LED. Так же подойдет для любых микроскопов с посадочным диаметром тубуса 23.2 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Окуляр для телескопа Микромед 10х/18 (D 23,2) (Р-1) - стоимость товара 990 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...