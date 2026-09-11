Искатель полюса Sky-Watcher для монтировок EQ6/EQ5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Искатель полюса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 482579
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Искатель полюса
Особенности
поможет добиться точности, достаточной для астросъемки с выдержками до 5 минут
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х8х7
Вес, г.
180
Описание товара Искатель полюса Sky-Watcher для монтировок EQ6/EQ5
С помощью искателя полюса Sky-Watcher вы сможете значительно сэкономить время на установку монтировки согласно небесной системе координат. Использование искателя полюса позволяет точно настроить монтировку EQ6 или EQ5. Искатель полюса вставляется в ось прямого восхождения экваториальной монтировки (в моделях EQ5 и EQ6 есть специальный держатель). Используя искатель полюса, вы сможете добиться точности, достаточной для астросъемки с выдержками до 5 минут.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Искатель полюса
Особенности
поможет добиться точности, достаточной для астросъемки с выдержками до 5 минут
Страна производитель
Китай
С помощью искателя полюса Sky-Watcher вы сможете значительно сэкономить время на установку монтировки согласно небесной системе координат. Использование искателя полюса позволяет точно настроить монтировку EQ6 или EQ5. Искатель полюса вставляется в ось прямого восхождения экваториальной монтировки (в моделях EQ5 и EQ6 есть специальный держатель). Используя искатель полюса, вы сможете добиться точности, достаточной для астросъемки с выдержками до 5 минут.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Искатель полюса Sky-Watcher для монтировок EQ6/EQ5 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Искатель полюса Sky-Watcher для монтировок EQ6/EQ5