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Искатель полюса Sky-Watcher для монтировок EQ6/EQ5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Искатель полюса Sky-Watcher для монтировок EQ6/EQ5

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Искатель полюса Sky-Watcher для монтировок EQ6/EQ5 - фото 1
Искатель полюса Sky-Watcher для монтировок EQ6/EQ5 - фото 2
Искатель полюса Sky-Watcher для монтировок EQ6/EQ5 - фото 3
Искатель полюса Sky-Watcher для монтировок EQ6/EQ5 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Искатель полюса
  • Искатель полюса Sky-Watcher для монтировок EQ6/EQ5 - фото 1
  • Искатель полюса Sky-Watcher для монтировок EQ6/EQ5 - фото 2
  • Искатель полюса Sky-Watcher для монтировок EQ6/EQ5 - фото 3
  • Искатель полюса Sky-Watcher для монтировок EQ6/EQ5 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 482579
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Характеристики

Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Искатель полюса
Особенности
поможет добиться точности, достаточной для астросъемки с выдержками до 5 минут
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х8х7
Вес, г.
180

Описание товара Искатель полюса Sky-Watcher для монтировок EQ6/EQ5

С помощью искателя полюса Sky-Watcher вы сможете значительно сэкономить время на установку монтировки согласно небесной системе координат. Использование искателя полюса позволяет точно настроить монтировку EQ6 или EQ5. Искатель полюса вставляется в ось прямого восхождения экваториальной монтировки (в моделях EQ5 и EQ6 есть специальный держатель). Используя искатель полюса, вы сможете добиться точности, достаточной для астросъемки с выдержками до 5 минут.

Отзывы о товаре Искатель полюса Sky-Watcher для монтировок EQ6/EQ5




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Искатель полюса
Особенности
поможет добиться точности, достаточной для астросъемки с выдержками до 5 минут
Страна производитель
Китай
Описание
С помощью искателя полюса Sky-Watcher вы сможете значительно сэкономить время на установку монтировки согласно небесной системе координат. Использование искателя полюса позволяет точно настроить монтировку EQ6 или EQ5. Искатель полюса вставляется в ось прямого восхождения экваториальной монтировки (в моделях EQ5 и EQ6 есть специальный держатель). Используя искатель полюса, вы сможете добиться точности, достаточной для астросъемки с выдержками до 5 минут.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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