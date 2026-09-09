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Набор препаратов Микромед "Анатомия и физиология" (16 обр.) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор препаратов Микромед "Анатомия и физиология" (16 обр.)

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Набор препаратов Микромед &quot;Анатомия и физиология&quot; (16 обр.)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор микропрепаратов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 321926
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Набор микропрепаратов
Особенности
16 образцов, 8 предметных стекол, покровные стекла. Все микропрепараты подписаны, пронумерованы и помещены в пластиковые кейсы с индивидуальными ячейками для удобства хранения и изучения.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Набор препаратов Микромед "Анатомия и физиология" (16 обр.)

Наборы готовых препаратов предназначены для самостоятельного изучения и проведения школьных лабораторных работ по основным курсам биологии: ботанике, зоологии, общей биологии, анатомии и физиологии. Учебный микропрепарат представляет собой предметное стекло с расположенным и закрепленным на нем объектом, уже подготовленным для исследования под микроскопом. Сверху объект накрыт тонким покровным стеклом. Размеры готовых препаратов стандартные (25 мм х 76 мм) и подходят для использования с любым биологическим микроскопом Микромед. Состав набора: Гладкие мышцы цельный организм, Сердечная мышца сечение, Артерия сечение, Мерцательный эпителий сечение, Лимфатические узлы сечение, Сперма человека мазок, Кровь человека мазок, Кровь лягушки мазок, Язык продольное сечение, Легкие сечение, Срез кости, Срез кожи, Нейрон, Ткань желудка, Спинной мозг поперечный срез, Поперечнополосатая мышечная ткань.

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Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Набор микропрепаратов
Особенности
16 образцов, 8 предметных стекол, покровные стекла. Все микропрепараты подписаны, пронумерованы и помещены в пластиковые кейсы с индивидуальными ячейками для удобства хранения и изучения.
Страна производитель
Китай
Описание
Наборы готовых препаратов предназначены для самостоятельного изучения и проведения школьных лабораторных работ по основным курсам биологии: ботанике, зоологии, общей биологии, анатомии и физиологии. Учебный микропрепарат представляет собой предметное стекло с расположенным и закрепленным на нем объектом, уже подготовленным для исследования под микроскопом. Сверху объект накрыт тонким покровным стеклом. Размеры готовых препаратов стандартные (25 мм х 76 мм) и подходят для использования с любым биологическим микроскопом Микромед. Состав набора: Гладкие мышцы цельный организм, Сердечная мышца сечение, Артерия сечение, Мерцательный эпителий сечение, Лимфатические узлы сечение, Сперма человека мазок, Кровь человека мазок, Кровь лягушки мазок, Язык продольное сечение, Легкие сечение, Срез кости, Срез кожи, Нейрон, Ткань желудка, Спинной мозг поперечный срез, Поперечнополосатая мышечная ткань.
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