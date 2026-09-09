Набор препаратов Микромед "Анатомия и физиология" (16 обр.)
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Описание товара Набор препаратов Микромед "Анатомия и физиология" (16 обр.)
Наборы готовых препаратов предназначены для самостоятельного изучения и проведения школьных лабораторных работ по основным курсам биологии: ботанике, зоологии, общей биологии, анатомии и физиологии. Учебный микропрепарат представляет собой предметное стекло с расположенным и закрепленным на нем объектом, уже подготовленным для исследования под микроскопом. Сверху объект накрыт тонким покровным стеклом. Размеры готовых препаратов стандартные (25 мм х 76 мм) и подходят для использования с любым биологическим микроскопом Микромед. Состав набора: Гладкие мышцы цельный организм, Сердечная мышца сечение, Артерия сечение, Мерцательный эпителий сечение, Лимфатические узлы сечение, Сперма человека мазок, Кровь человека мазок, Кровь лягушки мазок, Язык продольное сечение, Легкие сечение, Срез кости, Срез кожи, Нейрон, Ткань желудка, Спинной мозг поперечный срез, Поперечнополосатая мышечная ткань.
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