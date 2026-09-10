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Окуляр Levenhuk MED 20x/12 (D30 мм) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Окуляр Levenhuk MED 20x/12 (D30 мм)

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Окуляр Levenhuk MED 20x/12 (D30 мм) - фото 1
Окуляр Levenhuk MED 20x/12 (D30 мм) - фото 2
Окуляр Levenhuk MED 20x/12 (D30 мм) - фото 3
Окуляр Levenhuk MED 20x/12 (D30 мм) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Окуляр
  • Окуляр Levenhuk MED 20x/12 (D30 мм) - фото 1
  • Окуляр Levenhuk MED 20x/12 (D30 мм) - фото 2
  • Окуляр Levenhuk MED 20x/12 (D30 мм) - фото 3
  • Окуляр Levenhuk MED 20x/12 (D30 мм) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 360026
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Окуляр
Особенности
Материал линз: оптическое стекло / Материал корпуса: алюминий / Увеличение 20 крат / Поле зрения 12 мм / Посадочный диаметр 30 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х3х3
Вес, г.
60

Описание товара Окуляр Levenhuk MED 20x/12 (D30 мм)

Окуляр Levenhuk MED 20x/12 с линзами из оптического стекла. Оптика приближает в 20 раз и передает четкую и яркую картинку высокого качества. Благодаря посадочному диаметру в 30 мм окуляр совместим с большинством современных микроскопов. Его можно использовать с моделями разных марок. Levenhuk MED 20x/12 – универсальный аксессуар для работы в лаборатории или домашних микробиологических исследований.

Отзывы о товаре Окуляр Levenhuk MED 20x/12 (D30 мм)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Окуляр
Особенности
Материал линз: оптическое стекло / Материал корпуса: алюминий / Увеличение 20 крат / Поле зрения 12 мм / Посадочный диаметр 30 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Окуляр Levenhuk MED 20x/12 с линзами из оптического стекла. Оптика приближает в 20 раз и передает четкую и яркую картинку высокого качества. Благодаря посадочному диаметру в 30 мм окуляр совместим с большинством современных микроскопов. Его можно использовать с моделями разных марок. Levenhuk MED 20x/12 – универсальный аксессуар для работы в лаборатории или домашних микробиологических исследований.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Окуляр Levenhuk MED 20x/12 (D30 мм) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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