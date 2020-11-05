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Бинокль Nikon Aculon W10 8X21 желтый (BAA846WA)

Артикул: 232501
Бинокль Nikon Aculon W10 8X21 желтый (BAA846WA)
6 490 руб. 
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+ 109 КэтКоинов
Артикул: 232501
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендNikon
Тип товараБинокли
Увеличение8x
Диаметр объектива21 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусажелтый
Вес, гр215
Бинокль Nikon Aculon W10 8x21 станет идеальным подарком для любителя активного отдыха. Качественная оптика формирует чистую и четкую картинку, водонепроницаемый корпус выдерживает даже самые сложные погодные условия, а яркий желтый цвет делает этот бинокль хорошо заметным на любом фоне. Благодаря достаточно широкому полю зрения бинокль прекрасно подходит для обзорных наблюдений и слежения за движущимися объектами. Оптическая схема на roof-призмах позволила сделать прибор очень небольшим. Линзы покрыты специальным просветляющим составом, повышающим светопропускание оптики. Азотное наполнение корпуса предотвращает запотевание линз, так что в любых условиях бинокль дает яркое и резкое изображение. Эргономичная конструкция – еще один плюс этой модели. Для быстрой настройки резкости в обоих окулярах используется механизм центральной фокусировки, а для точной подстройки предусмотрена возможность коррекции диоптрий. Межзрачковое расстояние можно регулировать, а при помощи поворотно-выдвижных наглазников удобно менять положение бинокля относительно глаз. Корпус прибора полностью водонепроницаем – биноклю не страшны даже падения в воду (до 10 минут на глубину до 1 метра). Плотные резиновые вставки на корпусе обеспечивают надежный захват. Кроме того, бинокль можно повесить на шею – в комплект входит удобный ремешок.


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Самовывоз невозможен
Бинокль Nikon Aculon W10 8X21 желтый (BAA846WA) - по цене 6490 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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