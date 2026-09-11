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Бинокль Discovery Elbrus 8x25 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бинокль Discovery Elbrus 8x25

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Бинокль Discovery Elbrus 8x25 - фото 3
Бинокль Discovery Elbrus 8x25 - фото 4
Бинокль Discovery Elbrus 8x25 - фото 5
Бинокль Discovery Elbrus 8x25 - фото 6
Бинокль Discovery Elbrus 8x25 - фото 7
Бинокль Discovery Elbrus 8x25 - фото 8
Бинокль Discovery Elbrus 8x25 - фото 9
Бинокль Discovery Elbrus 8x25 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
  • Бинокль Discovery Elbrus 8x25 - фото 1
  • Бинокль Discovery Elbrus 8x25 - фото 2
  • Бинокль Discovery Elbrus 8x25 - фото 3
  • Бинокль Discovery Elbrus 8x25 - фото 4
  • Бинокль Discovery Elbrus 8x25 - фото 5
  • Бинокль Discovery Elbrus 8x25 - фото 6
  • Бинокль Discovery Elbrus 8x25 - фото 7
  • Бинокль Discovery Elbrus 8x25 - фото 8
  • Бинокль Discovery Elbrus 8x25 - фото 9
  • Бинокль Discovery Elbrus 8x25 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538478
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Характеристики

Бренд
Discovery
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х13х6
Вес, г.
330

Описание товара Бинокль Discovery Elbrus 8x25

Небольшой бинокль Discovery Elbrus 8x25 создан для тех, кто любит путешествовать налегке и нуждается в функциональном и удобном оптическом приборе для изучения окружающей природы и городской архитектуры. Бинокль оптимальным образом адаптирован под дневные наблюдения, передает картинку высокого качества, имеет весь необходимый функционал для настройки под пользователя. В оптической схеме применены современные roof-призмы, благодаря которым бинокль более компактен, чем аналогичные Porro-модели. Линзы и призмы сделаны из оптического стекла BK-7 и дополнены полным многослойным просветлением. Прибор создает четкое, контрастное и яркое изображение, мелкие детали объектов читаются ясно и во всех подробностях. Увеличение бинокля составляет 8 крат. Поле зрения широкое, что позволяет с комфортом наблюдать за быстро движущимися объектами. В бинокле предусмотрены центральная фокусировка, корректировка диоптрий на правом окуляре, возможность регулировки расстояния между зрачками. Также можно выбирать положение поворотно-выдвижных наглазников. Все настраивается очень просто и без усилий. Корпус бинокля сделан из пластика.

Отзывы о товаре Бинокль Discovery Elbrus 8x25




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Характеристики
Бренд
Discovery
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Описание
Небольшой бинокль Discovery Elbrus 8x25 создан для тех, кто любит путешествовать налегке и нуждается в функциональном и удобном оптическом приборе для изучения окружающей природы и городской архитектуры. Бинокль оптимальным образом адаптирован под дневные наблюдения, передает картинку высокого качества, имеет весь необходимый функционал для настройки под пользователя. В оптической схеме применены современные roof-призмы, благодаря которым бинокль более компактен, чем аналогичные Porro-модели. Линзы и призмы сделаны из оптического стекла BK-7 и дополнены полным многослойным просветлением. Прибор создает четкое, контрастное и яркое изображение, мелкие детали объектов читаются ясно и во всех подробностях. Увеличение бинокля составляет 8 крат. Поле зрения широкое, что позволяет с комфортом наблюдать за быстро движущимися объектами. В бинокле предусмотрены центральная фокусировка, корректировка диоптрий на правом окуляре, возможность регулировки расстояния между зрачками. Также можно выбирать положение поворотно-выдвижных наглазников. Все настраивается очень просто и без усилий. Корпус бинокля сделан из пластика.
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Доставка
Отзывы


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