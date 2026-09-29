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Бинокль Veber Classic БПШЦ 10*50 VRWA кам купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бинокль Veber Classic БПШЦ 10*50 VRWA кам

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Бинокль Veber Classic БПШЦ 10*50 VRWA кам - фото 1
Бинокль Veber Classic БПШЦ 10*50 VRWA кам - фото 2
Бинокль Veber Classic БПШЦ 10*50 VRWA кам - фото 3
Бинокль Veber Classic БПШЦ 10*50 VRWA кам - фото 4
Бинокль Veber Classic БПШЦ 10*50 VRWA кам - фото 5
Бинокль Veber Classic БПШЦ 10*50 VRWA кам - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Назначение
туристический
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
10x
  • Бинокль Veber Classic БПШЦ 10*50 VRWA кам - фото 1
  • Бинокль Veber Classic БПШЦ 10*50 VRWA кам - фото 2
  • Бинокль Veber Classic БПШЦ 10*50 VRWA кам - фото 3
  • Бинокль Veber Classic БПШЦ 10*50 VRWA кам - фото 4
  • Бинокль Veber Classic БПШЦ 10*50 VRWA кам - фото 5
  • Бинокль Veber Classic БПШЦ 10*50 VRWA кам - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
4 800 руб.  7 470 руб. 

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В наличии
Код товара: 232463
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Бинокль Veber Classic БПШЦ 10*50 VRWA кам
4 800 руб. -36%
7 470 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Назначение
туристический
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
10x
Футляр/чехол в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х9
Вес, кг.
1.04

Описание товара Бинокль Veber Classic БПШЦ 10*50 VRWA кам

Увеличение 10х, диаметр объектива 50 мм. Классический универсальный бинокль, в который возможно не только обнаружить, но и рассмотреть цель в деталях. Довольно габаритный, но легкий с возможностью установки на штатив. Призмы из стекла Bak-4. Металлические корпус и подвижные детали, трудноистираемое многослойное просветляющее покрытие оптики. Отделка корпуса резиной (VR). Полужесткий кейс в комплекте.

Отзывы о товаре Бинокль Veber Classic БПШЦ 10*50 VRWA кам




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Назначение
туристический
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
10x
Футляр/чехол в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Описание
Увеличение 10х, диаметр объектива 50 мм. Классический универсальный бинокль, в который возможно не только обнаружить, но и рассмотреть цель в деталях. Довольно габаритный, но легкий с возможностью установки на штатив. Призмы из стекла Bak-4. Металлические корпус и подвижные детали, трудноистираемое многослойное просветляющее покрытие оптики. Отделка корпуса резиной (VR). Полужесткий кейс в комплекте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бинокль Veber Classic БПШЦ 10*50 VRWA кам - по цене 4800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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