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Бинокль Discovery Field 10x42 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бинокль Discovery Field 10x42

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
полевой, для охоты
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
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  • Бинокль Discovery Field 10x42 - фото 3
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  • Бинокль Discovery Field 10x42 - фото 8
  • Бинокль Discovery Field 10x42 - фото 9
  • Бинокль Discovery Field 10x42 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538480
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Характеристики

Бренд
Discovery
Тип товара
Бинокль
Назначение
полевой, для охоты
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х5
Вес, г.
940

Описание товара Бинокль Discovery Field 10x42

Discovery Field 10x42 – это модель полевого бинокля с влагозащитой, созданная специально для охоты, походов и экспедиций. Возможности бинокля по достоинству оценят любители активного образа жизни и покорения дикой природы. В основе оптической схемы прибора лежат классические призмы Porro из стекла BK-7. Приближенное в 10 раз изображение радует глаз своей яркостью и хорошим контрастом – светопропускание оптической системы повышается за счет многослойного просветляющего покрытия, нанесенного на линзы. Корпус бинокля Discovery Field 10x42 изготовлен из прочного пластика и обрезинен. Поэтому прибор легче, чем многие другие полевые модели, и при этом его оптико-механические элементы надежно защищены от повреждений, пыли и влаги. Внешнее текстурированное покрытие повышает надежность хвата. Бинокль прост в настройке, что позволяет не тратить время на долгую подготовку к наблюдениям: объективы наводятся на резкость одновременно вращением центрального барабана. Для стационарных наблюдений бинокль можно установить на штатив (предусмотрено стандартное гнездо с заглушкой).

Отзывы о товаре Бинокль Discovery Field 10x42




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Характеристики
Бренд
Discovery
Тип товара
Бинокль
Назначение
полевой, для охоты
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Описание
Discovery Field 10x42 – это модель полевого бинокля с влагозащитой, созданная специально для охоты, походов и экспедиций. Возможности бинокля по достоинству оценят любители активного образа жизни и покорения дикой природы. В основе оптической схемы прибора лежат классические призмы Porro из стекла BK-7. Приближенное в 10 раз изображение радует глаз своей яркостью и хорошим контрастом – светопропускание оптической системы повышается за счет многослойного просветляющего покрытия, нанесенного на линзы. Корпус бинокля Discovery Field 10x42 изготовлен из прочного пластика и обрезинен. Поэтому прибор легче, чем многие другие полевые модели, и при этом его оптико-механические элементы надежно защищены от повреждений, пыли и влаги. Внешнее текстурированное покрытие повышает надежность хвата. Бинокль прост в настройке, что позволяет не тратить время на долгую подготовку к наблюдениям: объективы наводятся на резкость одновременно вращением центрального барабана. Для стационарных наблюдений бинокль можно установить на штатив (предусмотрено стандартное гнездо с заглушкой).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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