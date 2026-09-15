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Бинокль Veber SPUTNIK D 10х42 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бинокль Veber SPUTNIK D 10х42

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Бинокль Veber SPUTNIK D 10х42 - фото 1
Бинокль Veber SPUTNIK D 10х42 - фото 2
Бинокль Veber SPUTNIK D 10х42 - фото 3
Бинокль Veber SPUTNIK D 10х42 - фото 4
Бинокль Veber SPUTNIK D 10х42 - фото 5
Бинокль Veber SPUTNIK D 10х42 - фото 6
Бинокль Veber SPUTNIK D 10х42 - фото 7
Бинокль Veber SPUTNIK D 10х42 - фото 8
Бинокль Veber SPUTNIK D 10х42 - фото 9
Бинокль Veber SPUTNIK D 10х42 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
охота, рыбака, туризм, поисково-спасательные работы
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
  • Бинокль Veber SPUTNIK D 10х42 - фото 1
  • Бинокль Veber SPUTNIK D 10х42 - фото 2
  • Бинокль Veber SPUTNIK D 10х42 - фото 3
  • Бинокль Veber SPUTNIK D 10х42 - фото 4
  • Бинокль Veber SPUTNIK D 10х42 - фото 5
  • Бинокль Veber SPUTNIK D 10х42 - фото 6
  • Бинокль Veber SPUTNIK D 10х42 - фото 7
  • Бинокль Veber SPUTNIK D 10х42 - фото 8
  • Бинокль Veber SPUTNIK D 10х42 - фото 9
  • Бинокль Veber SPUTNIK D 10х42 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
7 130 руб.  9 000 руб. 

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5 760 руб. 

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В наличии
Код товара: 621128
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Бинокль Veber SPUTNIK D 10х42
7 130 руб. -21%
9 000 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Назначение
охота, рыбака, туризм, поисково-спасательные работы
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х16х7
Вес, г.
800

Описание товара Бинокль Veber SPUTNIK D 10х42

Особенности конструкции биноклей серии Veber SPUTNIK D: Диоптрийная коррекция и оптическая фокусировка находятся на одной оси. Это помогает быстро сфокусироваться на движущихся целях, поскольку бинокль не нужно отрывать от глаз, чтобы перефокусироваться. Комплектуется съемными наглазниками от боковой засветки солнечными лучами или яркими вспышками. Конструкция с двумя мостами («открытый мост») самая надежная при небрежной эксплуатации в суровых условиях. Veber SPUTNIK D 10х42 – бинокль с большими светосильными объективами диаметром 42 мм, постоянным фактическим увеличением 10х и центральной фокусировкой. Благодаря продуманной конструкции на базе оптической системы с призмами Roof и «открытым» двойным мостом, бинокль обладает компактным корпусом и небольшим весом всего в 600 грамм. Оставаясь прочным и надежным наблюдательным прибором для самых разных видов активной работы

Отзывы о товаре Бинокль Veber SPUTNIK D 10х42




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Назначение
охота, рыбака, туризм, поисково-спасательные работы
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Описание
Особенности конструкции биноклей серии Veber SPUTNIK D: Диоптрийная коррекция и оптическая фокусировка находятся на одной оси. Это помогает быстро сфокусироваться на движущихся целях, поскольку бинокль не нужно отрывать от глаз, чтобы перефокусироваться. Комплектуется съемными наглазниками от боковой засветки солнечными лучами или яркими вспышками. Конструкция с двумя мостами («открытый мост») самая надежная при небрежной эксплуатации в суровых условиях. Veber SPUTNIK D 10х42 – бинокль с большими светосильными объективами диаметром 42 мм, постоянным фактическим увеличением 10х и центральной фокусировкой. Благодаря продуманной конструкции на базе оптической системы с призмами Roof и «открытым» двойным мостом, бинокль обладает компактным корпусом и небольшим весом всего в 600 грамм. Оставаясь прочным и надежным наблюдательным прибором для самых разных видов активной работы
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бинокль Veber SPUTNIK D 10х42 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 7130 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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