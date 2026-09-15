Бинокль Veber SPUTNIK D 10х42
5 760 руб.
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Характеристики
Описание товара Бинокль Veber SPUTNIK D 10х42
Особенности конструкции биноклей серии Veber SPUTNIK D: Диоптрийная коррекция и оптическая фокусировка находятся на одной оси. Это помогает быстро сфокусироваться на движущихся целях, поскольку бинокль не нужно отрывать от глаз, чтобы перефокусироваться. Комплектуется съемными наглазниками от боковой засветки солнечными лучами или яркими вспышками. Конструкция с двумя мостами («открытый мост») самая надежная при небрежной эксплуатации в суровых условиях. Veber SPUTNIK D 10х42 – бинокль с большими светосильными объективами диаметром 42 мм, постоянным фактическим увеличением 10х и центральной фокусировкой. Благодаря продуманной конструкции на базе оптической системы с призмами Roof и «открытым» двойным мостом, бинокль обладает компактным корпусом и небольшим весом всего в 600 грамм. Оставаясь прочным и надежным наблюдательным прибором для самых разных видов активной работы
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