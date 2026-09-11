Top.Mail.Ru
Бинокль цифровой ночного видения Discovery Night BL20 со штативом купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бинокль цифровой ночного видения Discovery Night BL20 со штативом

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Бинокль цифровой ночного видения Discovery Night BL20 со штативом - фото 1
Бинокль цифровой ночного видения Discovery Night BL20 со штативом - фото 2
Бинокль цифровой ночного видения Discovery Night BL20 со штативом - фото 3
Бинокль цифровой ночного видения Discovery Night BL20 со штативом - фото 4
Бинокль цифровой ночного видения Discovery Night BL20 со штативом - фото 5
Бинокль цифровой ночного видения Discovery Night BL20 со штативом - фото 6
Бинокль цифровой ночного видения Discovery Night BL20 со штативом - фото 7
Бинокль цифровой ночного видения Discovery Night BL20 со штативом - фото 8
Бинокль цифровой ночного видения Discovery Night BL20 со штативом - фото 9
Бинокль цифровой ночного видения Discovery Night BL20 со штативом - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
34
  • Бинокль цифровой ночного видения Discovery Night BL20 со штативом - фото 1
  • Бинокль цифровой ночного видения Discovery Night BL20 со штативом - фото 2
  • Бинокль цифровой ночного видения Discovery Night BL20 со штативом - фото 3
  • Бинокль цифровой ночного видения Discovery Night BL20 со штативом - фото 4
  • Бинокль цифровой ночного видения Discovery Night BL20 со штативом - фото 5
  • Бинокль цифровой ночного видения Discovery Night BL20 со штативом - фото 6
  • Бинокль цифровой ночного видения Discovery Night BL20 со штативом - фото 7
  • Бинокль цифровой ночного видения Discovery Night BL20 со штативом - фото 8
  • Бинокль цифровой ночного видения Discovery Night BL20 со штативом - фото 9
  • Бинокль цифровой ночного видения Discovery Night BL20 со штативом - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538509
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Discovery
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
34
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х5
Вес, кг.
1.18

Описание товара Бинокль цифровой ночного видения Discovery Night BL20 со штативом

Бинокль ночного видения Discovery Night BL20 дополнен встроенным модулем Wi-Fi, что позволяет управлять им удаленно при помощи смартфона или планшета. Прибор можно использовать и как ПНВ, и как классический бинокль – все благодаря современному цифровому преобразователю, который не боится засветки. Discovery Night BL20 – это прекрасный выбор для длительного похода, ночной охоты, охраны территорий, спортивного ориентирования и многого другого.

Отзывы о товаре Бинокль цифровой ночного видения Discovery Night BL20 со штативом




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Discovery
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
34
Страна производитель
Китай
Описание
Бинокль ночного видения Discovery Night BL20 дополнен встроенным модулем Wi-Fi, что позволяет управлять им удаленно при помощи смартфона или планшета. Прибор можно использовать и как ПНВ, и как классический бинокль – все благодаря современному цифровому преобразователю, который не боится засветки. Discovery Night BL20 – это прекрасный выбор для длительного похода, ночной охоты, охраны территорий, спортивного ориентирования и многого другого.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бинокль цифровой ночного видения Discovery Night BL20 со штативом - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...