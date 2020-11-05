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Осветитель галогеновый GreenBean RedLight 650

Артикул: 232192
  • Осветитель галогеновый GreenBean RedLight 650 - фото 1
  • Осветитель галогеновый GreenBean RedLight 650 - фото 2
  • Осветитель галогеновый GreenBean RedLight 650 - фото 3
  • Осветитель галогеновый GreenBean RedLight 650 - фото 4
Осветитель галогеновый GreenBean RedLight 650 - фото 1
Осветитель галогеновый GreenBean RedLight 650 - фото 2
Осветитель галогеновый GreenBean RedLight 650 - фото 3
Осветитель галогеновый GreenBean RedLight 650 - фото 4
4 140 руб. 
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+ 95 КэтКоинов
Артикул: 232192
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGreenBean
Тип товараОсветитель
Тип осветителягалогеновый
Выходная мощность, Вт650
Цветовая температура3200+/-200 К
Байонет5/8 дюйм.
Размеры, см23х14х14
Вес, кг0.9
Превосходное решение для небольших студий, которым требуются легкие и компактные приборы, обладающие возможностями линзы Френеля. Мощность 650 Вт. Цветовая температура 3200К±200К. В качестве источника света в осветителе используется галогенная лампа модели FHL650. Металлический корпус служит для эффективного конвекционного охлаждения. Защитная металлическая сетка обеспечивает безопасную эксплуатацию. Плавная регулировка мощности. Шторки имеют специальные зажимы для установки фолиевых фильтров. Лира с втулкой диаметром 5/8? для установки на стойки и другие опоры.


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Осветитель галогеновый GreenBean RedLight 650 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 4140 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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