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Колпак защитный для осветителей Falcon Eyes GC-65100UV купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колпак защитный для осветителей Falcon Eyes GC-65100UV

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Колпак защитный для осветителей Falcon Eyes GC-65100UV - фото 1
Колпак защитный для осветителей Falcon Eyes GC-65100UV - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Колпак защитный
Комплектация
защитный колпак
  • Колпак защитный для осветителей Falcon Eyes GC-65100UV - фото 1
  • Колпак защитный для осветителей Falcon Eyes GC-65100UV - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 391128
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Колпак защитный
Комплектация
защитный колпак
Габаритные размеры, см
12х9х9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Колпак защитный для осветителей Falcon Eyes GC-65100UV

Защитный колпак из жаропрочного стекла с ультрафиолетовым покрытием для галогенных осветителей серии HL, QL и DS. Защищает лампу от механического повреждения при смене насадок. Ультрафиолетовое покрытие блокирует нежелательное излучение лампы в UV-диапазоне.

Отзывы о товаре Колпак защитный для осветителей Falcon Eyes GC-65100UV




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Колпак защитный
Комплектация
защитный колпак
Габаритные размеры, см
12х9х9
Страна производитель
Китай
Описание
Защитный колпак из жаропрочного стекла с ультрафиолетовым покрытием для галогенных осветителей серии HL, QL и DS. Защищает лампу от механического повреждения при смене насадок. Ультрафиолетовое покрытие блокирует нежелательное излучение лампы в UV-диапазоне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колпак защитный для осветителей Falcon Eyes GC-65100UV - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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