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Осветитель светодиодный Godox S60 фокусируемый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Осветитель светодиодный Godox S60 фокусируемый

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Осветитель светодиодный Godox S60 фокусируемый - фото 1
Осветитель светодиодный Godox S60 фокусируемый - фото 2
Осветитель светодиодный Godox S60 фокусируемый - фото 3
Осветитель светодиодный Godox S60 фокусируемый - фото 4
Осветитель светодиодный Godox S60 фокусируемый - фото 5
Осветитель светодиодный Godox S60 фокусируемый - фото 6
Осветитель светодиодный Godox S60 фокусируемый - фото 7
Осветитель светодиодный Godox S60 фокусируемый - фото 8
Осветитель светодиодный Godox S60 фокусируемый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, блок управления, кабель питания, шторки, соединительный кабель, инструкция, гаечный ключ
Цветовая температура
5600 К
  • Осветитель светодиодный Godox S60 фокусируемый - фото 1
  • Осветитель светодиодный Godox S60 фокусируемый - фото 2
  • Осветитель светодиодный Godox S60 фокусируемый - фото 3
  • Осветитель светодиодный Godox S60 фокусируемый - фото 4
  • Осветитель светодиодный Godox S60 фокусируемый - фото 5
  • Осветитель светодиодный Godox S60 фокусируемый - фото 6
  • Осветитель светодиодный Godox S60 фокусируемый - фото 7
  • Осветитель светодиодный Godox S60 фокусируемый - фото 8
  • Осветитель светодиодный Godox S60 фокусируемый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 486611
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, блок управления, кабель питания, шторки, соединительный кабель, инструкция, гаечный ключ
Цветовая температура
5600 К
Габаритные размеры, см
26,4х10,7х10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х21х13
Вес, кг.
4

Описание товара Осветитель светодиодный Godox S60 фокусируемый

Для прецизионного управления лучом и точного размещения светового пятна в нужной области съемочной сцены или в ограниченном пространстве, с дополнительными возможностями для творческого формирования света и проецирования светотеневых узоров, именно для этого и создана серия фокусируемых осветителей Godox. Теперь S60 дополняет серию фокусируемых осветителей, чтобы предоставить еще больше возможностей освещения для видеопроизводства, съемки интервью, фотосъемки натюрморта, портретной съемки или любого другого вида съемок, где необходимо подчеркнуть детали или добиться художественного драматического эффекта. С помощью поворота ручки на задней панели управления, можно получить требуемый размер светового пятна, угол рассеивания луча составляет от 6° до 55°. С помощью проекционной насадки с линзой (насадка приобретается дополнительно) свет можно сфокусировать в самых разных диапазонах и получить резкий светотеневой переход. Такая способность делает этот прибор идеальным для освещения любых деталей. Асферическая оптическая линза, используемая в осветителе S60, дает более высокий коэффициент фокусировки, чем линза Френеля. Интенсивность света сфокусированного пятна увеличивается примерно на 4 ступени по сравнению с использованием только рассеивателя, а дополнительное применение проецирующей линзы обеспечивает еще более потрясающую производительность освещения, достаточную для правильной расстановки световых акцентов и точечной подсветки требуемых деталей, например волос модели. Яркость света регулируется плавно в диапазоне от 1% до 100% для гибкого и точного управления параметрами.



Теги товара: светодиодные led

Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Godox S60 фокусируемый




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, блок управления, кабель питания, шторки, соединительный кабель, инструкция, гаечный ключ
Цветовая температура
5600 К
Габаритные размеры, см
26,4х10,7х10
Страна производитель
Китай
Описание
Для прецизионного управления лучом и точного размещения светового пятна в нужной области съемочной сцены или в ограниченном пространстве, с дополнительными возможностями для творческого формирования света и проецирования светотеневых узоров, именно для этого и создана серия фокусируемых осветителей Godox. Теперь S60 дополняет серию фокусируемых осветителей, чтобы предоставить еще больше возможностей освещения для видеопроизводства, съемки интервью, фотосъемки натюрморта, портретной съемки или любого другого вида съемок, где необходимо подчеркнуть детали или добиться художественного драматического эффекта. С помощью поворота ручки на задней панели управления, можно получить требуемый размер светового пятна, угол рассеивания луча составляет от 6° до 55°. С помощью проекционной насадки с линзой (насадка приобретается дополнительно) свет можно сфокусировать в самых разных диапазонах и получить резкий светотеневой переход. Такая способность делает этот прибор идеальным для освещения любых деталей. Асферическая оптическая линза, используемая в осветителе S60, дает более высокий коэффициент фокусировки, чем линза Френеля. Интенсивность света сфокусированного пятна увеличивается примерно на 4 ступени по сравнению с использованием только рассеивателя, а дополнительное применение проецирующей линзы обеспечивает еще более потрясающую производительность освещения, достаточную для правильной расстановки световых акцентов и точечной подсветки требуемых деталей, например волос модели. Яркость света регулируется плавно в диапазоне от 1% до 100% для гибкого и точного управления параметрами.


Теги товара: светодиодные led
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Отзывы


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