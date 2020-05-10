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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Фотооборудование Осветители Yongnuo Осветитель светодиодный YongNuo YN308 , 308 LED (5500K), кольцевой

Осветитель светодиодный YongNuo YN308 , 308 LED (5500K), кольцевой

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Артикул: 230209
  • Осветитель светодиодный YongNuo YN308 , 308 LED (5500K), кольцевой - фото 1
  • Осветитель светодиодный YongNuo YN308 , 308 LED (5500K), кольцевой - фото 2
Осветитель светодиодный YongNuo YN308 , 308 LED (5500K), кольцевой - фото 1
Осветитель светодиодный YongNuo YN308 , 308 LED (5500K), кольцевой - фото 2
6 010 руб. 
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+ 117 КэтКоинов
Артикул: 230209
В наличии
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БрендYongnuo
Тип товара
Осветитель светодиодный YongNuo YN308 , 308 LED (5500K), кольцевой


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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10.05.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Яркий свет с мягким рассеиванием, регулировками интенсивности и цветовой температуры.
Качественная сборка и хорошее качество материалов корпуса.
Сумка для переноски в комплекте.
Пульт и аккумуляторы фиксируются на корпусе защёлками.
При установке пульта в осветитель отображается заряд батарей.

Недостатки:
Светодиоды двух групп запитаны от разных аккумуляторов

Комментарий:
Хороший осветитель от известного производителя фотоаксесуаров.

Самовывоз невозможен
Осветитель светодиодный YongNuo YN308 , 308 LED (5500K), кольцевой - стоимость товара 6010 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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