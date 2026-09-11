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осветитель Knowled M200D х1, соединительный кабель х1, кабель питания 5м x1, трос страховочный x1, защитная крышка x1, сумка CB49 x1, зажим для блока управления (LSA-19 и LSA-03) x1, рефлектор RFT-19 Bowens x1, блок управления x1, упаковка
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
230
Цветовая температура
5600 K
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 598950
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осветитель Knowled M200D х1, соединительный кабель х1, кабель питания 5м x1, трос страховочный x1, защитная крышка x1, сумка CB49 x1, зажим для блока управления (LSA-19 и LSA-03) x1, рефлектор RFT-19 Bowens x1, блок управления x1, упаковка
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
230
Цветовая температура
5600 K
Габаритные размеры, см
42.5х23.2х14.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х58х26
Вес, кг.
6.3
Описание товара Светодиодный осветитель Godox Knowled M200D
Серия KNOWLED включает в себя полный спектр профессиональных светодиодных систем освещения для удовлетворения разнообразных потребностей пользователей, вдохновляет и помогает им полностью раскрыть свой потенциал в творчестве. Придерживаясь высочайшего качества исполнения, новые представители серии KNOWLED M300D и M200D со сбалансированной по дневному свету цветовой температурой, а также M300Bi и M200Bi с регулируемой цветовой температурой откроют перед вами все возможности для создания видеоконтента, кинопроизводства, создания роликов для YouTube и т.д. Самое универсальное и передовое осветительное оборудование готово поразить вас!
осветитель Knowled M200D х1, соединительный кабель х1, кабель питания 5м x1, трос страховочный x1, защитная крышка x1, сумка CB49 x1, зажим для блока управления (LSA-19 и LSA-03) x1, рефлектор RFT-19 Bowens x1, блок управления x1, упаковка
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
230
Цветовая температура
5600 K
Габаритные размеры, см
42.5х23.2х14.1
Страна производитель
Китай
Описание
Серия KNOWLED включает в себя полный спектр профессиональных светодиодных систем освещения для удовлетворения разнообразных потребностей пользователей, вдохновляет и помогает им полностью раскрыть свой потенциал в творчестве. Придерживаясь высочайшего качества исполнения, новые представители серии KNOWLED M300D и M200D со сбалансированной по дневному свету цветовой температурой, а также M300Bi и M200Bi с регулируемой цветовой температурой откроют перед вами все возможности для создания видеоконтента, кинопроизводства, создания роликов для YouTube и т.д. Самое универсальное и передовое осветительное оборудование готово поразить вас!
Светодиодный осветитель Godox Knowled M200D - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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