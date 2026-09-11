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Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LC30Bi купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LC30Bi

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Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LC30Bi - фото 1
Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LC30Bi - фото 2
Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LC30Bi - фото 3
Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LC30Bi - фото 4
Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LC30Bi - фото 5
Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LC30Bi - фото 6
Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LC30Bi - фото 7
Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LC30Bi - фото 8
Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LC30Bi - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
кронштейн со струбциной Arm DT-BA01 х1, настольный штатив DT-TP01 х1, штатив 160F х1, рассеиватель сферический ML-CD15 х1, рассеиватель ML-CS1625, набор аксессуаров ML-AK для осветителей серии ML, упаковка
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
38
Цветовая температура
3200-6500 К
  • Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LC30Bi - фото 1
  • Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LC30Bi - фото 2
  • Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LC30Bi - фото 3
  • Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LC30Bi - фото 4
  • Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LC30Bi - фото 5
  • Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LC30Bi - фото 6
  • Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LC30Bi - фото 7
  • Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LC30Bi - фото 8
  • Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LC30Bi - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 598935
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
кронштейн со струбциной Arm DT-BA01 х1, настольный штатив DT-TP01 х1, штатив 160F х1, рассеиватель сферический ML-CD15 х1, рассеиватель ML-CS1625, набор аксессуаров ML-AK для осветителей серии ML, упаковка
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
38
Цветовая температура
3200-6500 К
Габаритные размеры, см
7.6x7.6x9.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х17х11
Вес, г.
800

Описание товара Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LC30Bi

Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LC30Bi – легкий и портативный биколорный источник постоянного света с регулируемой цветовой температурой 3200K~6500K. Универсальное эффективное решение для освещения съемочного пространства для создателей контента – фотографов, видеографов, блогеров и многих других. Интуитивно понятный и экономичный светодиодный светильник LC30Bi позволяет легко настраивать и освещать зону съемки. Светильник обеспечивает яркое и регулируемое освещение для фотосъемки небольших изделий или прямой трансляции. Направленный свет настолько мощный, что он идеально подходит для освещения всего изделия целиком, добавления эффектной подсветки или фокусировки внимания на определенной детали. Точная цветопередача. Высокие показатели CRI и TLCI, составляющие 95 и 96, обеспечивают высокоточную цветопередачу и естественные цвета съемочного материала. Получения реалистичных цветов особенно важно для съемок, где присутствует человек. Например, во время прямых эфиров, когда тон кожи должен выглядеть натуральным. А также для восприятия коммерческих съемок, например, во время распаковок, где потребитель делает вывод о представляемом продукте. Яркое освещение в ограниченном пространстве. Легкий и компактный дизайн осветителя (размером примерно с кофейную кружку) обеспечивает хорошее освещение и делает съемочный процесс ярким. Яркость осветителя регулируется в пределах от 0 до 100 % (38 Вт) с шагом 1%, что предоставляет возможность точной настройки. При размерах 76x76x92 мм и весе всего 299 г осветитель можно легко переносить и устанавливать в очень ограниченном пространстве. Настольный кронштейн позволит установить осветитель в нужном положении и сэкономит место, обеспечивая требуемый световой эффект. Благодаря стандартной резьбе 1/4 на корпусе устройства, для этих целей целей подойдет, к примеру, легкая стойка Godox 190F или телескопическая штанга Godox ES-TMR (приобретаются отдельно). Регулировка цветовой температуры от 3200K~6500K



Теги товара: светодиодные led

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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
кронштейн со струбциной Arm DT-BA01 х1, настольный штатив DT-TP01 х1, штатив 160F х1, рассеиватель сферический ML-CD15 х1, рассеиватель ML-CS1625, набор аксессуаров ML-AK для осветителей серии ML, упаковка
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
38
Цветовая температура
3200-6500 К
Габаритные размеры, см
7.6x7.6x9.2
Страна производитель
Китай
Описание
Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LC30Bi – легкий и портативный биколорный источник постоянного света с регулируемой цветовой температурой 3200K~6500K. Универсальное эффективное решение для освещения съемочного пространства для создателей контента – фотографов, видеографов, блогеров и многих других. Интуитивно понятный и экономичный светодиодный светильник LC30Bi позволяет легко настраивать и освещать зону съемки. Светильник обеспечивает яркое и регулируемое освещение для фотосъемки небольших изделий или прямой трансляции. Направленный свет настолько мощный, что он идеально подходит для освещения всего изделия целиком, добавления эффектной подсветки или фокусировки внимания на определенной детали. Точная цветопередача. Высокие показатели CRI и TLCI, составляющие 95 и 96, обеспечивают высокоточную цветопередачу и естественные цвета съемочного материала. Получения реалистичных цветов особенно важно для съемок, где присутствует человек. Например, во время прямых эфиров, когда тон кожи должен выглядеть натуральным. А также для восприятия коммерческих съемок, например, во время распаковок, где потребитель делает вывод о представляемом продукте. Яркое освещение в ограниченном пространстве. Легкий и компактный дизайн осветителя (размером примерно с кофейную кружку) обеспечивает хорошее освещение и делает съемочный процесс ярким. Яркость осветителя регулируется в пределах от 0 до 100 % (38 Вт) с шагом 1%, что предоставляет возможность точной настройки. При размерах 76x76x92 мм и весе всего 299 г осветитель можно легко переносить и устанавливать в очень ограниченном пространстве. Настольный кронштейн позволит установить осветитель в нужном положении и сэкономит место, обеспечивая требуемый световой эффект. Благодаря стандартной резьбе 1/4 на корпусе устройства, для этих целей целей подойдет, к примеру, легкая стойка Godox 190F или телескопическая штанга Godox ES-TMR (приобретаются отдельно). Регулировка цветовой температуры от 3200K~6500K


Теги товара: светодиодные led
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