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Зарядное устройство Godox UC29 USB для аккумулятора AD200 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зарядное устройство Godox UC29 USB для аккумулятора AD200

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Зарядное устройство Godox UC29 USB для аккумулятора AD200 - фото 1
Зарядное устройство Godox UC29 USB для аккумулятора AD200 - фото 2
Зарядное устройство Godox UC29 USB для аккумулятора AD200 - фото 3
Зарядное устройство Godox UC29 USB для аккумулятора AD200 - фото 4
Зарядное устройство Godox UC29 USB для аккумулятора AD200 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
  • Зарядное устройство Godox UC29 USB для аккумулятора AD200 - фото 1
  • Зарядное устройство Godox UC29 USB для аккумулятора AD200 - фото 2
  • Зарядное устройство Godox UC29 USB для аккумулятора AD200 - фото 3
  • Зарядное устройство Godox UC29 USB для аккумулятора AD200 - фото 4
  • Зарядное устройство Godox UC29 USB для аккумулятора AD200 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 308424
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Зарядное устройство
Габаритные размеры, см
5,9х5,8х2,6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х6х3
Вес, г.
100

Описание товара Зарядное устройство Godox UC29 USB для аккумулятора AD200

Godox UC29 – зарядное устройство для литий-ионного аккумулятора WB29 от вспышек Godox серии AD200. Через порт USB-C устройство подключается к адаптеру с выходными параметрами 5В/2А (USB-C кабель и адаптер приобретаются отдельно), например к сетевому адаптеру Godox VC1. Обеспечивает выходное напряжение 16,8В (0,18А/0,43A). Индикатор на корпусе устройства показывает степень заряда аккумулятора.

Отзывы о товаре Зарядное устройство Godox UC29 USB для аккумулятора AD200




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Зарядное устройство
Габаритные размеры, см
5,9х5,8х2,6
Страна производитель
Китай
Описание
Godox UC29 – зарядное устройство для литий-ионного аккумулятора WB29 от вспышек Godox серии AD200. Через порт USB-C устройство подключается к адаптеру с выходными параметрами 5В/2А (USB-C кабель и адаптер приобретаются отдельно), например к сетевому адаптеру Godox VC1. Обеспечивает выходное напряжение 16,8В (0,18А/0,43A). Индикатор на корпусе устройства показывает степень заряда аккумулятора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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