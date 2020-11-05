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Осветитель светодиодный GreenBean MoonLight 120 LED bi-color

Артикул: 232187
  • Осветитель светодиодный GreenBean MoonLight 120 LED bi-color - фото 1
  • Осветитель светодиодный GreenBean MoonLight 120 LED bi-color - фото 2
  • Осветитель светодиодный GreenBean MoonLight 120 LED bi-color - фото 3
  • Осветитель светодиодный GreenBean MoonLight 120 LED bi-color - фото 4
  • Осветитель светодиодный GreenBean MoonLight 120 LED bi-color - фото 5
  • Осветитель светодиодный GreenBean MoonLight 120 LED bi-color - фото 6
Осветитель светодиодный GreenBean MoonLight 120 LED bi-color - фото 1
Осветитель светодиодный GreenBean MoonLight 120 LED bi-color - фото 2
Осветитель светодиодный GreenBean MoonLight 120 LED bi-color - фото 3
Осветитель светодиодный GreenBean MoonLight 120 LED bi-color - фото 4
Осветитель светодиодный GreenBean MoonLight 120 LED bi-color - фото 5
Осветитель светодиодный GreenBean MoonLight 120 LED bi-color - фото 6
15 940 руб. 
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+ 369 КэтКоинов
Артикул: 232187
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGreenBean
Тип товараОсветитель
Тип осветителясветодиодный
Выходная мощность, Вт67
Регулировка мощностиесть
Цветовая температура3200-5500 К
Размеры, см3х3х5.5
Вес, кг1.4
Мощный светодиодный осветитель GreenBean MoonLight 120 LED bi-color — круглая световая панель с изменяемой цветовой температурой. Источники света — 600 ярких SMD светодиодов с высоким уровнем цветопередачи (CRI более 95). Максимальная мощность — 67 Вт. В отличие от традиционно используемых софтбоксов, осветитель GreenBean MoonLight имеет абсолютно круглую матовую (через которую не видны излучающие светодиоды) поверхность, малые габариты и может создавать красивые круглые блики на глянцевых отражающих поверхностях. В осветителе используется две группы светодиодов с температурой 3200 К и 5600 К, каждая номинальной мощностью 60 Вт. Электрическая схема блока питания осветителя ограничивает общую мощность световой панели величиной 67 Вт. Установив (зафиксировав) необходимую мощность панели (максимум 67 Вт), пользователь может плавно менять цветовую температуру. Регулировка мощности бесступенчатая — от 10 до 100%


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Самовывоз невозможен
Осветитель светодиодный GreenBean MoonLight 120 LED bi-color - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 15940 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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