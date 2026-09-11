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Осветитель светодиодный Godox FV200 с функцией вспышки (без пульта) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Осветитель светодиодный Godox FV200 с функцией вспышки (без пульта)

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Осветитель светодиодный Godox FV200 с функцией вспышки (без пульта) - фото 1
Осветитель светодиодный Godox FV200 с функцией вспышки (без пульта) - фото 2
Осветитель светодиодный Godox FV200 с функцией вспышки (без пульта) - фото 3
Осветитель светодиодный Godox FV200 с функцией вспышки (без пульта) - фото 4
Осветитель светодиодный Godox FV200 с функцией вспышки (без пульта) - фото 5
Осветитель светодиодный Godox FV200 с функцией вспышки (без пульта) - фото 6
Осветитель светодиодный Godox FV200 с функцией вспышки (без пульта) - фото 7
Осветитель светодиодный Godox FV200 с функцией вспышки (без пульта) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветители
Комплектация
Осветитель Godox FV200, шнур питания, пульт дистанционного управления, стандартный отражатель
Выходная мощность, Вт
200
Регулировка мощности
0%-100%
Цветовая температура
5600К
  • Осветитель светодиодный Godox FV200 с функцией вспышки (без пульта) - фото 1
  • Осветитель светодиодный Godox FV200 с функцией вспышки (без пульта) - фото 2
  • Осветитель светодиодный Godox FV200 с функцией вспышки (без пульта) - фото 3
  • Осветитель светодиодный Godox FV200 с функцией вспышки (без пульта) - фото 4
  • Осветитель светодиодный Godox FV200 с функцией вспышки (без пульта) - фото 5
  • Осветитель светодиодный Godox FV200 с функцией вспышки (без пульта) - фото 6
  • Осветитель светодиодный Godox FV200 с функцией вспышки (без пульта) - фото 7
  • Осветитель светодиодный Godox FV200 с функцией вспышки (без пульта) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 495899
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Осветители
Комплектация
Осветитель Godox FV200, шнур питания, пульт дистанционного управления, стандартный отражатель
Выходная мощность, Вт
200
Регулировка мощности
0%-100%
Цветовая температура
5600К
Габаритные размеры, см
36,7х20х16
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х27х22
Вес, г.
400

Описание товара Осветитель светодиодный Godox FV200 с функцией вспышки (без пульта)

Godox FV - гибрид студийного светодиодного осветителя и вспышки с функцией высокоскоростной синхронизации. Осветитель серии FV может работать как импульсный моноблок или как светодиодный источник постоянного света. Благодаря большой мощности, многочисленным функциям и 8 режимам спецэффектов Godox FV поможет легко реализовать любую творческую задумку.

Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Godox FV200 с функцией вспышки (без пульта)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Осветители
Комплектация
Осветитель Godox FV200, шнур питания, пульт дистанционного управления, стандартный отражатель
Выходная мощность, Вт
200
Регулировка мощности
0%-100%
Цветовая температура
5600К
Габаритные размеры, см
36,7х20х16
Страна производитель
Китай
Описание
Godox FV - гибрид студийного светодиодного осветителя и вспышки с функцией высокоскоростной синхронизации. Осветитель серии FV может работать как импульсный моноблок или как светодиодный источник постоянного света. Благодаря большой мощности, многочисленным функциям и 8 режимам спецэффектов Godox FV поможет легко реализовать любую творческую задумку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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