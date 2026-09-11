Осветитель светодиодный Godox FV200 с функцией вспышки (без пульта)
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Характеристики
Тип товара
Осветители
Комплектация
Осветитель Godox FV200, шнур питания, пульт дистанционного управления, стандартный отражатель
Выходная мощность, Вт
200
Регулировка мощности
0%-100%
Цветовая температура
5600К
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 495899
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Осветители
Комплектация
Осветитель Godox FV200, шнур питания, пульт дистанционного управления, стандартный отражатель
Выходная мощность, Вт
200
Регулировка мощности
0%-100%
Цветовая температура
5600К
Габаритные размеры, см
36,7х20х16
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х27х22
Вес, г.
400
Описание товара Осветитель светодиодный Godox FV200 с функцией вспышки (без пульта)
Godox FV - гибрид студийного светодиодного осветителя и вспышки с функцией высокоскоростной синхронизации. Осветитель серии FV может работать как импульсный моноблок или как светодиодный источник постоянного света. Благодаря большой мощности, многочисленным функциям и 8 режимам спецэффектов Godox FV поможет легко реализовать любую творческую задумку.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
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Бренд
Тип товара
Осветители
Комплектация
Осветитель Godox FV200, шнур питания, пульт дистанционного управления, стандартный отражатель
Выходная мощность, Вт
200
Регулировка мощности
0%-100%
Цветовая температура
5600К
Габаритные размеры, см
36,7х20х16
Страна производитель
Китай
Godox FV - гибрид студийного светодиодного осветителя и вспышки с функцией высокоскоростной синхронизации. Осветитель серии FV может работать как импульсный моноблок или как светодиодный источник постоянного света. Благодаря большой мощности, многочисленным функциям и 8 режимам спецэффектов Godox FV поможет легко реализовать любую творческую задумку.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Осветитель светодиодный Godox FV200 с функцией вспышки (без пульта) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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