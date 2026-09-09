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Осветитель кольцевой Godox LR160 LED купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Осветитель кольцевой Godox LR160 LED

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Осветитель кольцевой Godox LR160 LED - фото 1
Осветитель кольцевой Godox LR160 LED - фото 2
Осветитель кольцевой Godox LR160 LED - фото 3
Осветитель кольцевой Godox LR160 LED - фото 4
Осветитель кольцевой Godox LR160 LED - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель
  • Осветитель кольцевой Godox LR160 LED - фото 1
  • Осветитель кольцевой Godox LR160 LED - фото 2
  • Осветитель кольцевой Godox LR160 LED - фото 3
  • Осветитель кольцевой Godox LR160 LED - фото 4
  • Осветитель кольцевой Godox LR160 LED - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231361
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Осветитель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х54х10
Вес, г.
300

Описание товара Осветитель кольцевой Godox LR160 LED

Для получения изображения хорошего качества требуется качественный свет. Кольцевой осветитель Godox LR160 LED формирует стабильный яркий световой поток с возможностью регулировки цветовой температуры. Осветитель кольцевой формы и большого диаметра (49 см) позволяет получить мягкий и бестеневой, но при этом объемный свет.

Отзывы о товаре Осветитель кольцевой Godox LR160 LED




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Осветитель
Страна производитель
Китай
Описание
Для получения изображения хорошего качества требуется качественный свет. Кольцевой осветитель Godox LR160 LED формирует стабильный яркий световой поток с возможностью регулировки цветовой температуры. Осветитель кольцевой формы и большого диаметра (49 см) позволяет получить мягкий и бестеневой, но при этом объемный свет.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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