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Осветитель светодиодный GreenBean UltraPanel II 1092 LED Bi-color

Артикул: 232181
  • Осветитель светодиодный GreenBean UltraPanel II 1092 LED Bi-color - фото 1
  • Осветитель светодиодный GreenBean UltraPanel II 1092 LED Bi-color - фото 2
  • Осветитель светодиодный GreenBean UltraPanel II 1092 LED Bi-color - фото 3
  • Осветитель светодиодный GreenBean UltraPanel II 1092 LED Bi-color - фото 4
  • Осветитель светодиодный GreenBean UltraPanel II 1092 LED Bi-color - фото 5
  • Осветитель светодиодный GreenBean UltraPanel II 1092 LED Bi-color - фото 6
  • Осветитель светодиодный GreenBean UltraPanel II 1092 LED Bi-color - фото 7
Осветитель светодиодный GreenBean UltraPanel II 1092 LED Bi-color - фото 1
Осветитель светодиодный GreenBean UltraPanel II 1092 LED Bi-color - фото 2
Осветитель светодиодный GreenBean UltraPanel II 1092 LED Bi-color - фото 3
Осветитель светодиодный GreenBean UltraPanel II 1092 LED Bi-color - фото 4
Осветитель светодиодный GreenBean UltraPanel II 1092 LED Bi-color - фото 5
Осветитель светодиодный GreenBean UltraPanel II 1092 LED Bi-color - фото 6
Осветитель светодиодный GreenBean UltraPanel II 1092 LED Bi-color - фото 7
22 510 руб. 
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+ 463 КэтКоинов
Артикул: 232181
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGreenBean
Тип товараОсветитель
Тип осветителясветодиодный
Выходная мощность, Вт72
Цветовая температура3000-6000+/- 200 K
Размеры, см56x31.5x5.5
Вес, кг4.4
Ultrapanel 1092 LED BD Bi-color — ультратонкая светодиодная осветительная панель со шторками и регулируемой цветовой температурой. Размер панели 500?227 мм. 1092 супер-ярких светодиода обеспечивают равномерный световой поток с плавной регулировкой цветовой температуры от 3000К до 6000К. Легкий, но прочный корпус из алюминиевого сплава, высокая производительность освещения и надежная система управления, прибор разработан для решения самых требовательных задач освещения. В конструкции используются светодиоды последнего поколения с увеличенной светоотдачей. Яркость плавно регулируется от 0 до 100% с шагом 1%, без мерцания или цветового сдвига, текущее значение яркости отображается на ЖК экране. Коэффициент CRI больше 95, это обеспечивает отличную цветопередачу при освещении объекта прибором Ultrapanel 1092 LED BD Bi-color. Видимый цвет объекта максимально соответствует его естественному цвету. Поворотная лира с возможностью смещения вдоль корпуса, позволит установить осветитель на стойку или подвесить на потолочные системы крепления. Бесшумная конвекционная система охлаждения обеспечит продолжительную работу прибора и не помешает записи звука при съемке. Питание от сети или от аккумулятора V-mount, для возможности использования как в студии, так и на выездных съемках. В комплекте шторки, адаптер питания и сумка для транспортировки.


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Самовывоз невозможен
Осветитель светодиодный GreenBean UltraPanel II 1092 LED Bi-color - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 22510 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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