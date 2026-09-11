Top.Mail.Ru
Набор масок гобо Godox VSA-GS4 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор масок гобо Godox VSA-GS4

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Набор масок гобо Godox VSA-GS4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор масок гобо Godox VSA-GS4
Комплектация
набор масок Godox VSA-GS4, пластиковый бокс для хранения масок, гарантийный талон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 546107
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Набор масок гобо Godox VSA-GS4
Комплектация
набор масок Godox VSA-GS4, пластиковый бокс для хранения масок, гарантийный талон
Габаритные размеры, см
9.8х11.2х0.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х10х1
Вес, г.
200

Описание товара Набор масок гобо Godox VSA-GS4

Godox VSA-GS4 – набор из 6 износостойких металлических масок GOBO диаметром 86 мм для формирования светотеневого рисунка на фоне или объекте съемки. Маски VSA-GS4 применяются с проекционными насадками Godox VSA-19K, Godox VSA-26K, Godox VSA-36K для совместной работы с осветителями с популярным байонетом Bowens. Также возможно приобретение наборов масок гобо Godox VSA-GS1, Godox VSA-GS2, Godox VSA-GS3 для большего разнообразия сцен дополнительно. Совместимая модель прибора Godox VSA-19K, Godox VSA-26K, Godox VSA-36K

Отзывы о товаре Набор масок гобо Godox VSA-GS4




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Набор масок гобо Godox VSA-GS4
Комплектация
набор масок Godox VSA-GS4, пластиковый бокс для хранения масок, гарантийный талон
Габаритные размеры, см
9.8х11.2х0.6
Страна производитель
Китай
Описание
Godox VSA-GS4 – набор из 6 износостойких металлических масок GOBO диаметром 86 мм для формирования светотеневого рисунка на фоне или объекте съемки. Маски VSA-GS4 применяются с проекционными насадками Godox VSA-19K, Godox VSA-26K, Godox VSA-36K для совместной работы с осветителями с популярным байонетом Bowens. Также возможно приобретение наборов масок гобо Godox VSA-GS1, Godox VSA-GS2, Godox VSA-GS3 для большего разнообразия сцен дополнительно. Совместимая модель прибора Godox VSA-19K, Godox VSA-26K, Godox VSA-36K
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор масок гобо Godox VSA-GS4 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...