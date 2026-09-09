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Кинохлопушка GreenBean Clapperboard 03 (белая) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кинохлопушка GreenBean Clapperboard 03 (белая)

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Кинохлопушка GreenBean Clapperboard 03 (белая)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кинохлопушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 314391
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Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Кинохлопушка
Габаритные размеры, см
28х24,5х2,6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х26х2
Вес, г.
500

Описание товара Кинохлопушка GreenBean Clapperboard 03 (белая)

Кинохлопушка GreenBean Clapperboard 03 используется в процессе кино- и видеосъемки. Запись в начале съемки хлопка в момент смыкания контрастных линий хлопушки позволяет систематизировать отснятый материал, а также синхронизировать фонограмму и изображение, если они записываются отдельно. Поле хлопушки 27,7х19 см выполнено из акрила. Надписи (номера сцен, кадров, дублей и другая информация) наносятся легко стираемым маркером на водной основе. Планки в верхней части хлопушки надежно закреплены стальными пластинами и болтами. Магниты, вмонтированные в планки, делают звук хлопушки более отчетливым и не дают хлопушке сработать случайно.

Отзывы о товаре Кинохлопушка GreenBean Clapperboard 03 (белая)




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Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Кинохлопушка
Габаритные размеры, см
28х24,5х2,6
Страна производитель
Китай
Описание
Кинохлопушка GreenBean Clapperboard 03 используется в процессе кино- и видеосъемки. Запись в начале съемки хлопка в момент смыкания контрастных линий хлопушки позволяет систематизировать отснятый материал, а также синхронизировать фонограмму и изображение, если они записываются отдельно. Поле хлопушки 27,7х19 см выполнено из акрила. Надписи (номера сцен, кадров, дублей и другая информация) наносятся легко стираемым маркером на водной основе. Планки в верхней части хлопушки надежно закреплены стальными пластинами и болтами. Магниты, вмонтированные в планки, делают звук хлопушки более отчетливым и не дают хлопушке сработать случайно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кинохлопушка GreenBean Clapperboard 03 (белая) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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