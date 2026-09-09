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Характеристики
Тип товара
Кинохлопушка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 314391
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Описание товара Кинохлопушка GreenBean Clapperboard 03 (белая)
Кинохлопушка GreenBean Clapperboard 03 используется в процессе кино- и видеосъемки. Запись в начале съемки хлопка в момент смыкания контрастных линий хлопушки позволяет систематизировать отснятый материал, а также синхронизировать фонограмму и изображение, если они записываются отдельно. Поле хлопушки 27,7х19 см выполнено из акрила. Надписи (номера сцен, кадров, дублей и другая информация) наносятся легко стираемым маркером на водной основе. Планки в верхней части хлопушки надежно закреплены стальными пластинами и болтами. Магниты, вмонтированные в планки, делают звук хлопушки более отчетливым и не дают хлопушке сработать случайно.
Кинохлопушка GreenBean Clapperboard 03 используется в процессе кино- и видеосъемки. Запись в начале съемки хлопка в момент смыкания контрастных линий хлопушки позволяет систематизировать отснятый материал, а также синхронизировать фонограмму и изображение, если они записываются отдельно. Поле хлопушки 27,7х19 см выполнено из акрила. Надписи (номера сцен, кадров, дублей и другая информация) наносятся легко стираемым маркером на водной основе. Планки в верхней части хлопушки надежно закреплены стальными пластинами и болтами. Магниты, вмонтированные в планки, делают звук хлопушки более отчетливым и не дают хлопушке сработать случайно.
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