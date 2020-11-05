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Стедикам электронный GreenBean iStab 4PRO трёхосевой

Артикул: 232132
  • Стедикам электронный GreenBean iStab 4PRO трёхосевой - фото 1
  • Стедикам электронный GreenBean iStab 4PRO трёхосевой - фото 2
  • Стедикам электронный GreenBean iStab 4PRO трёхосевой - фото 3
  • Стедикам электронный GreenBean iStab 4PRO трёхосевой - фото 4
  • Стедикам электронный GreenBean iStab 4PRO трёхосевой - фото 5
  • Стедикам электронный GreenBean iStab 4PRO трёхосевой - фото 6
  • Стедикам электронный GreenBean iStab 4PRO трёхосевой - фото 7
  • Стедикам электронный GreenBean iStab 4PRO трёхосевой - фото 8
  • Стедикам электронный GreenBean iStab 4PRO трёхосевой - фото 9
Стедикам электронный GreenBean iStab 4PRO трёхосевой - фото 1
Стедикам электронный GreenBean iStab 4PRO трёхосевой - фото 2
Стедикам электронный GreenBean iStab 4PRO трёхосевой - фото 3
Стедикам электронный GreenBean iStab 4PRO трёхосевой - фото 4
Стедикам электронный GreenBean iStab 4PRO трёхосевой - фото 5
Стедикам электронный GreenBean iStab 4PRO трёхосевой - фото 6
Стедикам электронный GreenBean iStab 4PRO трёхосевой - фото 7
Стедикам электронный GreenBean iStab 4PRO трёхосевой - фото 8
Стедикам электронный GreenBean iStab 4PRO трёхосевой - фото 9
25 850 руб. 
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+ 138 КэтКоинов
Артикул: 232132
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGreenBean
Тип товараСтедикам
АккумуляторЕсть
Вес1.47
Диапазон вращения360 град.
Диапазон наклона360 град.
Диапазон поперечного наклона360 град.
Нагрузка4 кг
Размеры, см19.2х7.9х46
Трёхосевой электронный стедикам GreenBean iStab 4PRO предназначен для работы с фото и видеокамерами весом до 4 кг. Благодаря своей конструкции, он корректно обрабатывает такие «сложные» положения для электронных стедикамов, как наклон ручки на 45 градусов, или близкое к соосности расположение двух моторов. Более того, диапазон вращения установленной камеры вокруг всех осей составляет 360?. За счёт применения высококачественных подшипников, мощных моторов пользователь будет избавлен от проблем с вибрациями, гудением, различными шумами и прочими «особенностями», свойственными многим бюджетным моделям стабилизаторов.


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Самовывоз невозможен
Стедикам электронный GreenBean iStab 4PRO трёхосевой - по цене 25850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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