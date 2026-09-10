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Рельсы направляющие Manfrotto MVA523W-1 Sympla Rods купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рельсы направляющие Manfrotto MVA523W-1 Sympla Rods

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Рельсы направляющие Manfrotto MVA523W-1 Sympla Rods
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рельсы направляющие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 385374
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Рельсы направляющие
Габаритные размеры, см
15 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.5х0.1х0.1
Вес, г.
100

Описание товара Рельсы направляющие Manfrotto MVA523W-1 Sympla Rods

150 мм короткие направляющие рельсы являются одним из основных конструкционных элементов всех обвесов SYMPLA и всегда используются параллельными парами для создания опоры, на которую можно монтировать и правильно устанавливать компоненты системы. Для создания более длинных направляющих можно соединять их между собой (используя прилагаемые резьбовые шпильки). Вы сможете соединять их на различной высоте при помощи детали V-Offset, или со сдвигом вбок, используя деталь смещения H-Offset. Короткие рельсы компактны и полезны для установки таких компонентов, как плечевая накладка SYMPLA, суппорт-опора для камеры или объектива или регулируемые рукоятки, которым требуется лишь минимальная возможность перемещения назад-вперёд. Изготовленные из алюминиевых трубок диаметром 15 мм, прочные и легкие направляющие рельсы длиной 150 мм — самые короткие из двух размеров системы SYMPLA. Поставляются парами с двумя входящими в комплект резьбовыми соединительными винтами 1/2”—13 UNC.

Отзывы о товаре Рельсы направляющие Manfrotto MVA523W-1 Sympla Rods




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Рельсы направляющие
Габаритные размеры, см
15 см
Страна производитель
Китай
Описание
150 мм короткие направляющие рельсы являются одним из основных конструкционных элементов всех обвесов SYMPLA и всегда используются параллельными парами для создания опоры, на которую можно монтировать и правильно устанавливать компоненты системы. Для создания более длинных направляющих можно соединять их между собой (используя прилагаемые резьбовые шпильки). Вы сможете соединять их на различной высоте при помощи детали V-Offset, или со сдвигом вбок, используя деталь смещения H-Offset. Короткие рельсы компактны и полезны для установки таких компонентов, как плечевая накладка SYMPLA, суппорт-опора для камеры или объектива или регулируемые рукоятки, которым требуется лишь минимальная возможность перемещения назад-вперёд. Изготовленные из алюминиевых трубок диаметром 15 мм, прочные и легкие направляющие рельсы длиной 150 мм — самые короткие из двух размеров системы SYMPLA. Поставляются парами с двумя входящими в комплект резьбовыми соединительными винтами 1/2”—13 UNC.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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